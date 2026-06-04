Transfert à 25M€ : Les sanctions à l’étranger qui ont tout changé pour le PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG promet d’être assez animé cet été. Le club de la capitale serait déjà passé à l’action après son second sacre consécutif en Ligue des champions. Les dirigeants parisiens avanceraient rapidement sur le dossier Aleksey Batrakov. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment profité de certaines sanctions à l’étranger pour passer devant la concurrence pour le milieu offensif de 20 ans.

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG s’est mis au travail pour son recrutement estival. Le club de la capitale souhaiterait régénérer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu auraient activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens avanceraient notamment très vite sur le dossier Aleksey Batrakov. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou se rapprocherait très sérieusement de la Ville Lumière. Le PSG aurait d’ailleurs pu profiter de certains détails pour prendre l’avantage sur cette affaire.

La guerre en Ukraine a aidé le PSG pour Batrakov ? D’après les informations de TEAMtalk, la Premier League aurait été un candidat sérieux pour le transfert d’Aleksey Batrakov. Chelsea, Manchester United ou encore Manchester City suivaient le joueur de 20 ans. Seulement, des sanctions au Royaume-Uni concernant des transferts directs avec la Russie mises en place à cause de la guerre en Ukraine ont empêché les clubs anglais d’aller plus loin sur ce dossier. Cela aurait créé une brèche dans laquelle le PSG se serait engouffré.