Le FC Barcelone refuse de vendre Ferran Torres : Voilà la seule condition qui peut débloquer son transfert au PSG !

Pierrick Levallet

Après le départ de Gonçalo Ramos cet été, le PSG s’est mis en quête d’un nouvel attaquant sur le mercato. Les dirigeants parisiens ont donc jeté leur dévolu sur Ferran Torres, son profil étant apprécié de Luis Enrique. Mais le FC Barcelone refuserait de vendre le champion du monde 2026. Une seule condition pourrait permettre de débloquer le dossier en faveur des Rouge-et-Bleu.

Le PSG souhaite accélérer les choses pour son mercato. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, et a ainsi jeté son dévolu sur Ferran Torres. Le profil du joueur du FC Barcelone plairait à Luis Enrique, qui l’a déjà eu sous ses ordres lorsqu’il officiait sur le banc de l’Espagne. Le coach espagnol aimerait donc retrouver le champion du monde 2026 chez les Rouge-et-Bleu. Le Barça garderait toutefois une position très claire sur ce dossier.

Le FC Barcelone pose une seule condition pour ouvrir la porte au transfert de Ferran Torres D’après les informations de Mundo Deportivo, les Blaugrana refuseraient de se séparer de Ferran Torres. L’objectif serait de le convaincre de prolonger son contrat, qui expire en juin 2027, dès septembre prochain. Le PSG se retrouverait donc dans une impasse, alors que l’entourage de l’attaquant de 26 ans ne voudrait pas entrer dans les détails de son avenir pour le moment. Une seule condition pourrait toutefois débloquer les pensionnaires de la Ligue 1 sur ce dossier. Le FC Barcelone serait prêt à ouvrir la porte à un transfert seulement si Ferran Torres vient le réclamer de lui-même lors du mois d’août. Autrement, le club culé n’aura aucun mal à le conserver puisque Hansi Flick l’apprécie et que son comportement plairait en interne.

Le FC Barcelone a déjà planifié son offre de prolongation La Cadena SER ajoute que le FC Barcelone devrait améliorer les conditions de son contrat en cas de prolongation, sans lui offrir un bail de superstar pour autant. Ferran Torres bénéficierait d’un salaire de joueur important. Par ailleurs, le PSG n’aurait encore transmis aucune offre aux pensionnaires de la Liga pour le moment. Le FC Barcelone n’aurait de toute manière pas prévu de le brader cet été. Les doubles champions d’Europe en titre devront donc certainement faire une proposition alléchante pour essayer de convaincre le Barça.