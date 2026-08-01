Ferran Torres au PSG : Tout est relancé, le champion du monde 2026 veut retrouver Luis Enrique à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sacré champion du monde avec l’Espagne, Ferran Torres a été lié au PSG cet été. Alors que récemment, la presse annonçait que son arrivée se compliquait, l’attaquant de 26 ans souhaite pourtant retrouver son ancien entraîneur Luis Enrique en rejoignant les doubles champions d’Europe dès cet été, et en a même informé ses proches. Explications.

Depuis quelques semaines, le PSG a accéléré au niveau de son mercato. Le club parisien, qui s’est séparé de Gonçalo Ramos il y a quelques semaines (l’attaquant portugais a été vendu à l’AC Milan contre 74M€), cherche désormais un nouveau numéro neuf sur le marché. Si Eli Kroupi (Bournemouth) a été lié au club de la capitale, le jeune français est jugé trop cher. De ce fait, le PSG a rapidement activé la piste menant à Ferran Torres. Durant la Coupe du Monde 2026, il a ainsi été révélé que les dirigeants parisiens et surtout Luis Enrique étaient favorables à son arrivée, et surtout que cet intérêt était réciproque.

« S’il décide de rester, le club en sera ravi » Âgé de 26 ans et auteur du but victorieux pour l’Espagne en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine, Ferran Torres a ensuite été quelque peu retenu par le FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Barça, l’attaquant espagnol pourrait être l’objet d’une possible prolongation du club blaugrana. Journaliste du média catalan SPORT, David Bernabeu expliquait récemment que les « Blaugranas » aimeraient bien voir Ferran Torres rester au club : « La décision lui appartient. C’est lui qui a les cartes en main. Le Barça n’ira pas voir Ferran pour lui dire qu’il doit partir. S’il décide de rester, le club en sera ravi », confiait ce dernier. Cependant, du côté du joueur, la priorité semble bien de rejoindre le PSG cet été.

Ferran Torres a prévenu ses proches, il souhaite rejoindre le PSG C’est en tout cas ce que révèle Foot Mercato ce samedi. Le média indique que Ferran Torres, après cinq saisons au Barça, souhaite signer en faveur du PSG. Surtout, l’international Espagnol en a informé ses proches, et même plusieurs coéquipiers au sein du club catalan. Formé à Valence, Ferran Torres devrait occuper un rôle polyvalent au sein de l’attaque mise en place par Luis Enrique qui le connaît d’ailleurs très bien. C’est le coach du PSG qui avait lancé Ferran Torres en sélection en 2020, et le joueur avait même entretenu une relation durant deux ans avec sa fille (2021-2023).