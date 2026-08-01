France/Italie : 20 ans après le coup de tête, les places sont chères pour la première de Zidane sélectionneur au Stade de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le moment tant attendu par d'innombrables supporters de l'équipe de France et fans de Zinedine Zidane approche. Depuis sa conférence de presse de présentation au siège de la FFF mardi, on sait officiellement que Zidane est le sélectionneur des Bleus. Il fera ses premiers pas à l'étranger en Turquie et en Belgique avant de retrouver le Stade de France contre... l'Italie, sa dernière sortie sous le maillot tricolore en 2006 avec son coup de tête sur le torse de Marco Materazzi. Les retrouvailles approchent et les places seront chères tant la demande est importante.

Ce mardi 28 juillet avait lieu la première conférence de presse de Zinedine Zidane dans son costume de sélectionneur. Elle s'est déroulée au siège de la Fédération française de football au Boulevard de Grenelle. L'occasion pour le nouveau patron des Bleus de se livrer sur son premier rassemblement de l'équipe de France à cheval sur les mois de septembre et octobre pour trois semaines de prise de contact avec ses joueurs. C'est inédit.

«Mon objectif est mon premier match et c’est la Turquie» « On aura 4 matches, en septembre. J’aurais 3 semaines avec les joueurs, c’est inédit, et c’est génial pour être avec les joueurs et préparer quelque chose. L’objectif est de tout mettre en œuvre pour que l’équipe de France continue à gagner. Quant à ma philosophie de jeu et à mes idées, nous aurons l’occasion d’en parler plus tard. Ce que je vais mettre en place, ça ne va pas changer. Mon objectif est mon premier match et c’est la Turquie », confiait Zidane pendant le point presse. Le 25 septembre, Zinedine Zidane vivra son premier match sur le banc de l'équipe de France en Turquie puis le 28 en Belgique.

Les prix des billets sont connus pour France/Italie ! Pour ce qui est de la première du Ballon d'or 98 dans l'hexagone, il faudra patienter jusqu'au 2 octobre et la réception de l'Italie au Stade de France. Comme un coup du sort, il fallait que le premier match de Zidane en France soit contre la Squadra Azzurra, la même sélection que lors de ses adieux sur le terrain le 9 juillet 2006 en finale de Coupe du monde. Et pour ce rendez-vous tant attendu par les supporters des Bleus. La Fédération française de football a dévoilé en début de semaine les différentes catégories de prix pour ceux qui souhaitent vivre ce moment spécial. Les supporters devront verser 175€ pour la catégorie OR et 35€ pour la catégorie 6.

Un «effet Zidane» est ressenti dans les demandes de billets Les licenciés de la FFF disposent d'une billetterie plus abordable, au même titre que les membres du Club de supporters. Niveau tarifaire, le prix le plus bas est fixé à 31,5€ pour les licenciés et 20€ pour le Club de supporters. La billetterie est ouverte depuis le 29 juillet lorsque celle pour le grand public n'était pas encore mise en ligne au début du week-end. L'occasion pour RMC Sport de tout de même noter un véritable « effet Zidane » tant les demandes de billets sont conséquentes et bien plus importantes que d'habitude.