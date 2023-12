PSG : Mbappé achève le Real Madrid, le vestiaire exulte

Pierrick Levallet

Contrairement à cette saison, le tirage avait été moins favorable au PSG en Ligue des champions en 2022. Le club de la capitale était tombé sur le Real Madrid en huitièmes de finale. La double confrontation avait pourtant bien démarré, avec une victoire parisienne grâce à un but de Kylian Mbappé dans les arrêts de jeu lors du match aller. Achraf Hakimi en garde d'ailleurs un souvenir fabuleux.

Régulièrement opposé au Real Madrid sur le mercato, le PSG a également dû faire face au club madrilène en Ligue des champions. La formation parisienne était tombée sur les Merengue en huitièmes de finale en 2022. Et la double confrontation avait commencé de la meilleure des manières pour le PSG, qui s’était imposé à domicile grâce à un but phénoménal de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la partie. Achraf Hakimi en garde d’ailleurs un souvenir assez particulier.

PSG : Il évite le pire et raconte une anecdote folle sur une star https://t.co/udWDv0IrUO pic.twitter.com/suA9DgPQVT — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

«C'était un match spécial»

« Mon dernier moment avec le PSG ? C'est aussi pour le contexte du match, pour les supporters, pour l'ambiance. C'est un match spécial qu'on a joué contre le Real Madrid à la maison, et pour le moment où Kylian (Mbappé) a marqué à la dernière minute. C'était un match spécial. On a fait un gros match, on marque à la dernière minute, c'est un match unique. C'est un de mes moments les plus beaux avec ce maillot » a confié le latéral droit marocain dans un entretien accordé au média officiel du PSG.

«C'était magnifique»