Super League : Ils ont retourné leur veste, ça va plaire au PSG

La rédaction

Alors que le projet d'une création de Super League refait surface depuis ce jeudi, la Cour de justice de l’Union européenne ayant estimé que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas le monopole des compétitions de clubs, de nombreux équipes fondatrices du projet ont manifesté leur opposition.

Ils étaient douze clubs à s'être prononcé en faveur de la Super League en avril 2021 et, pour l'heure, il n'en reste plus que deux. À la suite du nouveau format de la compétition, révélé par A22 Sports ce jeudi, seuls le FC Barcelone et le Real Madrid restent en effet officiellement impliqués dans le projet.

Super League : Le PSG rejoint par de nouveaux puissants alliés ! https://t.co/CPPpUxya5j pic.twitter.com/caNrBmV7yb — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Le PSG et 8 clubs ont publiquement fermé la porte

Et depuis ce jeudi, de nombreuses personnalités liées au football ont tenu à prendre la parole pour manifester leur opposition. C'est le cas notamment du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui n'a pas hésité à tacler son homologue madrilène, Florentino Perez, fervent défenseur de la Super League. « C’est étrange de parler de la Super League avec les trophées de l’UEFA Champions League derrière soi » . Si le PSG ne fait pas partie des douze clubs fondateurs du projet, huit d'entre eux (l'Atlético Madrid, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Liverpool et l'Inter Milan) ont finalement rejoint le camp du boss du club de la capitale. Seuls, la Juventus Turin et l'AC Milan ne se sont pas encore prononcés.

D'autres grands clubs européens montent au créneau