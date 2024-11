Mercato - OM : Transfert à 25M€, un gros coup est annoncé au RC Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelque mois après son départ, Elye Wahi va retrouver son ancien club samedi, à l’occasion du déplacement de l’OM sur la pelouse du RC Lens. En conférence de presse, Florian Sotoca s’est exprimé sur les difficultés du jeune attaquant âgé de 21 ans et a assuré qu’il avait les qualités pour s’imposer à Marseille.

Un an après son transfert à 30M€ au RC Lens, un record pour le club, Elye Wahi a pris la direction de l’OM l’été dernier, dans le cadre d’une opération estimée à 25M€. Samedi, l’attaquant âgé de 21 ans va retrouver Bollaert et ses anciens coéquipiers. Parmi eux, Florian Sotoca, qui a donné son avis sur ses débuts à Marseille.

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

« J’espère qu’il fera une carrière à la hauteur de son talent parce qu’il en a beaucoup »

« J’ai pas mal suivi les matchs de Marseille cette saison. Il a eu des moments assez compliqués. Des bons moments aussi. Il a été assez irrégulier lors de cette première partie de saison. Cela fait partie de l’apprentissage. C’est un jeune joueur, un joueur en devenir. Il a beaucoup de potentiel. J’espère qu’on verra son potentiel après notre match et pas samedi. Je ne sais pas s’il jouera. Il y a beaucoup de concurrence à l’Olympique de Marseille. On l’a vu lors des derniers matchs qu’il n’a pas démarrés », a déclaré Florian Sotoca ce jeudi en conférence de presse. « C’est un bon petit, un bon gamin. Il a un bon potentiel. J’espère qu’il fera une carrière à la hauteur de son talent parce qu’il en a beaucoup. »

« On sait qu’il a les qualités pour réussir au plus haut niveau »

« Il a eu un début assez difficile (à Lens). Mais en Ligue des champions, il a mis ce fameux but contre Arsenal. On était ravi de l’avoir avec nous. Dans un vestiaire c’est quelqu’un d’adorable, agréable. Il est un peu foufou. Elye, on ne peut que l’aimer. Il avait la pression de ce premier gros transfert », a ajouté Florian Sotoca. « À Marseille ça fait un peu le même effet et il est toujours jeune. Mais je ne me fais pas de souci pour lui. On sait qu’il a les qualités pour réussir au plus haut niveau. Il a le temps de prouver. On sera ravi de le revoir samedi. » Florian Sotoca a tout de même prévenu Elye Wahi avant le match entre le RC Lens et l’OM : « Ce sera notre adversaire. Il n’y aura pas de cadeau. On lui dira bonjour après le match. Pas avant. Sur le terrain, s’il faut lui mettre 2-3 coups, on ne s’en privera pas. »