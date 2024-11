Mercato : Le PSG va boucler un transfert à 25M€ en Ligue 1 ?

Arnaud De Kanel

Courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki avait finalement choisi de poursuivre l’aventure avec son club formateur, l'OL. Le talentueux milieu offensif, âgé de 20 ans, reste dans le viseur de clubs prestigieux, et notamment du PSG. Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien, serait toujours attentif à l’évolution de ce joueur au profil créatif qu’il apprécie particulièrement. Les Gones réclameraient à minima 25M€.

Le PSG poursuit avec ambition sa stratégie de recruter les pépites françaises les plus prometteuses. L’arrivée récente de Bradley Barcola, venu de l'OL, et de Désiré Doué, en provenance du Stade Rennais, témoigne de cet engagement. À cela s’ajoute l’émergence de jeunes formés au club, comme Warren Zaïre-Emery ou Ibrahim Mbaye, qui incarnent l’avenir parisien. Pourtant, un autre talent tricolore aurait pu enrichir cet effectif prometteur l’été dernier : Rayan Cherki. L’attaquant lyonnais, réputé pour sa technique et sa créativité, était tout proche de rejoindre le club de la capitale. Un accord avait même été trouvé entre le PSG et l’OL, autour d’un transfert estimé à 15M€. Les négociations pourraient redémarrer dans les prochains jours.

Cherki va partir cet hiver ?

Le feuilleton Rayan Cherki semble loin d’être clos. Selon des informations recueillies par L'Équipe, un départ du jeune talent lyonnais reste bel et bien envisageable. Et parmi les prétendants potentiels, le PSG n’aurait pas dit son dernier mot. Luis Campos, directeur sportif du club de la capitale, continue d’afficher un intérêt marqué pour le joueur. Séduit par les qualités techniques et le potentiel de Cherki, Campos aurait toujours en tête l’idée de l’attirer sous les couleurs parisiennes. Un retour à l’offensive du PSG dans les prochaines semaines ne serait donc pas à exclure.

Un transfert à 25M€

Pour s’attacher les services de Rayan Cherki, il faudra désormais revoir le chèque à la hausse. Exit les 15M€ estimés cet été : selon L’Équipe, l'OL exigerait désormais pas moins de 25 millions d’euros pour laisser partir son jeune milieu offensif. Une inflation justifiée par deux éléments clés : d’une part, la prolongation de contrat du joueur jusqu’en 2027, et d’autre part, son retour en grande forme avec l’OL ces dernières semaines, où il s’est illustré par des performances convaincantes. Le PSG est prévenu.