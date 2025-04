F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull hallucine !

Pierrick Levallet

Cette saison de F1 pourrait être décisive pour l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull. Récemment, Helmut Marko a révélé l’existence d’une clause de sortie dans le contrat du Néerlandais, que ce dernier peut activer si les performances ne sont pas au rendez-vous au sein de l’écurie autrichienne. Max Verstappen pourrait donc partir à l’issue de l’année 2025, après 9 ans chez Red Bull. Christian Horner s’est d’ailleurs livré sur l’arrivée du quadruple champion du monde en 2016.

«Nous avons vu son évolution et son talent exceptionnel»

« Après son arrivée chez nous alors qu’il était encore adolescent, nous avons vu Max grandir. Nous avons vu son évolution et son talent exceptionnel. Il nous fallait donc lui donner les outils nécessaires pour exploiter ce talent, par exemple en lui fournissant un moteur compétitif. Ce premier titre en 2021 a été l’une des saisons les plus emblématiques de la F1, jusqu’à la dernière course » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans un entretien accordé au magazine Formule 1.

«Ce fut sans aucun doute le moment fort de l’histoire de notre équipe»

« Cela a été comme un combat de poids lourds, depuis le premier tour à Bahreïn jusqu’à la 21e course à Abu Dhabi. Ce fut sans aucun doute le moment fort de l’histoire de notre équipe. Cela a été suivi par un titre remporté haut la main en 2022, puis par une saison incroyable en 2023. Cela a permis à Max de se faire une place parmi les plus grands noms de ce sport et de la consolider chaque année. Je pense également qu’il le mérite amplement » a ensuite ajouté Christian Horner dans des propos rapportés par F1 Only.