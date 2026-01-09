Zidane et sa femme Véronique : C’est très strict à la maison !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié depuis 32 ans à Véronique avec qui il a fondé une grande et belle famille, Zinedine Zidane a ses petites habitudes alimentaires avec son épouse. Il a en effet révélé que les règles étaient très strictes à ce sujet et qu’ils s’étaient imposés le fait de manger sain au quotidien afin de garder la ligne.

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE en 2022 pour fêter ses 50 ans, Zinedine Zidane évoquait de nombreux sujets liés à son parcours en tant que joueur puis entraîneur, mais pas seulement. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France se livrait également sur son inimité et sa vie de famille, notamment sur les règles strictes en ce qui concerne son alimentation avec son épouse, Véronique.

« Pas d’excès à la maison » « C’est très important pour mon bien-être. Si tu te sens mieux dans ton corps, ça suit mieux derrière. J’aime aller marcher, respirer. Je joue au padel régulièrement. Tout ça fait partie de ma vie. Ma femme, c’est pareil. On vit les choses de la même façon. C’est une ancienne danseuse. À la maison, c’est salade, poisson. Pas d’excès », confie Zinedine Zidane sur ces fameuses règles d’alimentation qui lui permettent, à lui ainsi qu’à son épouse, de garder une ligne impeccable depuis toutes ces années.