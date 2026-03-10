Kylian Mbappé avec Ester Exposito à Paris : Il a vécu «l’enfer» ?

Touché au genou depuis un moment, Kylian Mbappé a décidé de venir se faire soigner à Paris pour tenter de se débarrasser de ses douleurs. L’attaquant du Real Madrid était donc de passage dans la capitale ces derniers jours et voilà qu’il en a profité pour passer du bon temps avec Ester Exposito, une actrice espagnole. Le début d’une idylle qui a fait les choux gras de la presse people.
Au cours des derniers jours, Kylian Mbappé était de passage à Paris. En effet, l’attaquant du Real Madrid avait décidé de venir voir un spécialiste afin de soigner son genou. Le fait est qu’on a parlé de la venue du Français pour une raison bien différente. Mbappé s’est ainsi affiché aux côtés de celle qui serait sa nouvelle petite-amie, Ester Exposito, une actrice espagnole connue notamment grâce à la série Elite. Ensemble, ils ont passé du bon temps à Paris et voilà que le moindre fait et geste de Kylian Mbappé et Ester Exposito a été immortalisé par des fans ou des paparazzis.
« C'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis »
Pour Kylian Mbappé, il a donc été très difficile pour lui de passer inaperçu à Paris avec Ester Exposito. Les vidéos et les photos des deux célébrités ont été très nombreuses étant donné que les paparazzis étaient à l’affût. Un traitement à propos duquel Hervé Mathoux a notamment confié sur la plateau de Canal+ : « On se disait quand même que c'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis notamment ».
« Selon les informations, il n’était pas seul »
Les aventures de Kylian Mbappé et Ester Exposito à Paris ne sont pas passées inaperçues. Même Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, n’a pas échappé à cela. En effet, en conférence de presse ce mardi avant d’affronter le Real Madrid, l’Espagnol a fait savoir : « Vraiment, mon avis est important ? Selon les informations, il n’était pas seul (rires). Dans notre club, ça arrive aussi, je ne pense pas que ce soit irrespectueux. Mais je ne suis personne pour donner mon avis là-dessus ».