Kylian Mbappé avec Ester Exposito à Paris : Il a vécu «l’enfer» ?

Touché au genou depuis un moment, Kylian Mbappé a décidé de venir se faire soigner à Paris pour tenter de se débarrasser de ses douleurs. L’attaquant du Real Madrid était donc de passage dans la capitale ces derniers jours et voilà qu’il en a profité pour passer du bon temps avec Ester Exposito, une actrice espagnole. Le début d’une idylle qui a fait les choux gras de la presse people.

Au cours des derniers jours, Kylian Mbappé était de passage à Paris. En effet, l’attaquant du Real Madrid avait décidé de venir voir un spécialiste afin de soigner son genou. Le fait est qu’on a parlé de la venue du Français pour une raison bien différente. Mbappé s’est ainsi affiché aux côtés de celle qui serait sa nouvelle petite-amie, Ester Exposito, une actrice espagnole connue notamment grâce à la série Elite. Ensemble, ils ont passé du bon temps à Paris et voilà que le moindre fait et geste de Kylian Mbappé et Ester Exposito a été immortalisé par des fans ou des paparazzis.

𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗘𝗫𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗢 🇪🇸 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗖̧𝗨𝗦 𝗘𝗡𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘 𝗦𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦. 🥰👩‍❤️‍👨



📹 Amartaoualit (TT) pic.twitter.com/enjAuRQnFS — Actu Foot (@ActuFoot_) March 8, 2026

« C'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis » Pour Kylian Mbappé, il a donc été très difficile pour lui de passer inaperçu à Paris avec Ester Exposito. Les vidéos et les photos des deux célébrités ont été très nombreuses étant donné que les paparazzis étaient à l’affût. Un traitement à propos duquel Hervé Mathoux a notamment confié sur la plateau de Canal+ : « On se disait quand même que c'est l’enfer en fait ce qu'il subit avec les paparazzis notamment ».