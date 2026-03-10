«Fin de saison» pour Kylian Mbappé ? La révélation faite à la télévision qui va faire trembler Deschamps et le Real Madrid

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé est touché au genou gauche, le Real Madrid avait annoncé à la fin du mois de février une absence de trois semaines pour son attaquant. Mais plusieurs sources assurent que le capitaine des Bleus souffrirait d’une blessure plus importante. Une tendance confirmée ce lundi à travers une déclaration inattendue…

Victime d’une blessure au genou gauche, Kylian Mbappé doit prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Le forfait de l’international français pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City est d’ores et déjà acté, et on ne sait toujours pas quand l’ancien du PSG sera opérationnel. D’après des informations de la Cadena SER, sa blessure sera d’ailleurs plus grave que le diagnostic publié par le Real Madrid. « Le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout », avançait même le journaliste Antón Meana, un avis partagé par… Cyril Hanouna.

Blessé au genou, Kylian Mbappé va-t-il jouer lors de la Coupe du Monde 2026 ? Nos informations exclusives ! #TBT9 pic.twitter.com/wOE2SSg4yi — TBT9 (@TBT9_W9) March 9, 2026

Inquiétude pour Mbappé ? Dans son émission sur W9, Cyril Hanouna a lâché une information inquiétante concernant Kylian Mbappé, qui pourrait être contraint de faire un choix entre la fin de saison du Real Madrid ou bien la Coupe du monde avec l’équipe de France. « Il n’était pas tout à fait d’accord avec les médecins du Real Madrid, c’est pour ça que Kylian Mbappé est venu en France, pour avoir un autre avis. Aujourd’hui, les informations que j’ai, c’est que le genou de Kylian Mbappé, c’est compliqué. C’est peut-être même un peu plus compliqué que prévu », a lâché l’animateur de « Tout beau, tout neuf ».