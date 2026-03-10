«Fin de saison» pour Kylian Mbappé ? La révélation faite à la télévision qui va faire trembler Deschamps et le Real Madrid

Alors que Kylian Mbappé est touché au genou gauche, le Real Madrid avait annoncé à la fin du mois de février une absence de trois semaines pour son attaquant. Mais plusieurs sources assurent que le capitaine des Bleus souffrirait d’une blessure plus importante. Une tendance confirmée ce lundi à travers une déclaration inattendue…
Victime d’une blessure au genou gauche, Kylian Mbappé doit prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains. Le forfait de l’international français pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Manchester City est d’ores et déjà acté, et on ne sait toujours pas quand l’ancien du PSG sera opérationnel. D’après des informations de la Cadena SER, sa blessure sera d’ailleurs plus grave que le diagnostic publié par le Real Madrid. « Le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout », avançait même le journaliste Antón Meana, un avis partagé par… Cyril Hanouna.
Inquiétude pour Mbappé ?
Dans son émission sur W9, Cyril Hanouna a lâché une information inquiétante concernant Kylian Mbappé, qui pourrait être contraint de faire un choix entre la fin de saison du Real Madrid ou bien la Coupe du monde avec l’équipe de France. « Il n’était pas tout à fait d’accord avec les médecins du Real Madrid, c’est pour ça que Kylian Mbappé est venu en France, pour avoir un autre avis. Aujourd’hui, les informations que j’ai, c’est que le genou de Kylian Mbappé, c’est compliqué. C’est peut-être même un peu plus compliqué que prévu », a lâché l’animateur de « Tout beau, tout neuf ».
« Le seul moyen qu’il aurait de jouer la Coupe du monde, ce serait d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid »
« Il y a une solution pour qu’il joue la Coupe du Monde en juin. Il a beaucoup de matchs à jouer avec le Real Madrid, son genou est à un tiers cuit. Donc, le seul moyen qu’il aurait de jouer la Coupe du monde, et c’est une info de dingue que je vous donne, ce serait d’arrêter de jouer dès maintenant avec le Real Madrid, a ajouté Cyril Hanouna sur le plateau de W9. Ça veut dire fin de saison avec le Real Madrid, le ligament est touché. J’ai eu des infos de la source médicale, le médecin m’a dit, ligament touché c’est simple : "ou il arrête de jouer, et il fait du renforcement à fond jusqu’à la Coupe du monde, et il pourra la jouer. S’il continue à jouer avec le Real Madrid, terminé il n’y aura pas de Coupe du monde", et ça serait un coup dur pour notre équipe de France. » Affaire à suivre…