Mercato - PSG : Sa femme rêve d'un transfert à Paris, le coup de fil qui a changé leur vie !

Vivre au cœur de la ville lumière. Pour beaucoup, Paris est la plus belle ville du monde et ses monuments ainsi que son architecture en font rêver plus d’un. C’est surtout le cas à l’étranger et un joueur du Paris Saint-Germain a confirmé la tendance au cours d’une interview accordée au Parisien. Installé dans la capitale depuis plusieurs mois désormais, ce joueur doté du statut d’international et passé notamment par l’Italie avant de signer au PSG a raconté une anecdote concernant le rêve de sa femme d’un jour s’installer à Paris dans le cadre de sa carrière.

« C’est au PSG que je suis devenu un guerrier » : la Géorgie, Maradona et Paris, les confessions de Kvaratskhelia

«Imagine si on jouait un jour au PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas» « Qu’avez-vous découvert ici que vous n’aviez pas vu ailleurs ? (Il s’esclaffe) Disneyland ! J’y ai emmené ma femme et des amis. Mais Paris, pour moi, est vraiment incroyable. Vous avez tout ici, et en plus, c’est la ville de l’amour. Quand le PSG m’a appelé, je pense que ma femme était la personne plus heureuse du monde », a reconnu Khvicha Kvaratskhelia dans le cadre d’une entrevue accordée au Parisien parue dans l’édition de ce mardi à quelques heures de la réception de Chelsea au Parc des princes pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions. « Avant que le PSG ne me contacte, elle me disait toujours : « Imagine si on jouait un jour au PSG, ce serait incroyable de vivre là-bas, à Paris. » ».