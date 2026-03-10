Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l'étranger ? (son nom va vous surprendre)

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG aurait prévu quelques mouvements lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le club de la capitale compterait recruter, mais pourrait également perdre certains joueurs. Un élément majeur du onze de Luis Enrique pourrait notamment faire ses valises et quitter les Rouge-et-Bleu à l’issue de la saison.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG a été plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale s’est contenté de quatre arrivées - Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin, Dro Fernandez - et s’est débarrassé de ses indésirables. La prochaine fenêtre estivale des transferts devrait néanmoins être plus mouvementée du côté des Rouge-et-Bleu. La direction parisienne entendrait offrir du renfort à Luis Enrique. Seulement, quelques joueurs pourraient être amenés à quitter le navire.

Le PSG va se séparer d'un de ses titulaires ? Ces derniers temps, un éventuel départ de Marquinhos était évoqué. Mais le PSG pourrait également perdre un certain Fabian Ruiz. Dans l’émission Radio Sevilla de la Cadena Ser, Loren Del Pino a indiqué que l’international espagnol entendait faire son retour dans son club de coeur, le Real Betis. Et le milieu de terrain de 29 ans ne compterait pas revenir en Andalousie trop tard, lorsqu’il sera trop âgé, afin de pouvoir apporter une certaine compétitivité à son club formateur.