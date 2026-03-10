Mercato - PSG : «Ils avaient tous dit oui», les quatre champions du monde qu'on aurait pu voir à Paris

Suite à l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a pu s'offrir certains de plus grands clubs du football mondial. Mais voilà qu'avant même le rachat du club de la capitale, le pouvoir d'attraction à Paris était déjà important. C'est ainsi que des transferts prestigieux auraient pu voir le jour au PSG avant de finalement capoter...
Aujourd'hui, au PSG, dans l'effectif de Luis Enrique, on peut retrouver deux champions du monde. Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez peuvent en effet se vanter d'avoir remporté la plus belles des compétitions avec l'équipe de France en 2018. Auparavant, le club de la capitale a vu d'autres champions du monde dans son effectif. Et cette liste aurait même pu être encore plus grande si le PSG avait pu aller au bout de certains dossiers.
« Roberto Carlos aurait dû être au PSG avec moi »
Ce sont notamment 4 champions du monde qui auraient pu porter le maillot du PSG par le passé. C'est Luis Fernandez, ancien entraîneur du club de la capitale, qui avait raconté cela pour France Bleu. En effet, du temps où il officiait sur le banc du PSG, il aurait notamment pu avoir sous ses ordres Roberto Carlos, David Trezeguet, Christian Karembeu, Laurent Blanc, mais aussi Samuel Eto'o. « Roberto Carlos aurait dû être au PSG avec moi. Trezeguet aussi, Karembeu, Laurent Blanc. Ils avaient tous dit oui. Samuel Eto’o… On a parlé mais j’ai respecté les choix du club », assurait Luis Fernandez.
« Il a 2 Lizarazu dans chaque jambe »
Roberto Carlos aurait donc pu être un joueur du PSG au cours de sa carrière. Mais pourquoi ce transfert ne s'est-il pas fait ? Franck Henouda, ancien recruteur présent au Brésil, avait raconté pour Carré : « On n’a pas pu faire Roberto Carlos au PSG. A l’époque, la référence de l’arrière gauche en France, c’était Lizarazu. Luis Fernandez, il attaquait sa deuxième année comme entraîneur au PSG. Je m’en rappelle, on est chez lui dans son appartement à Paris et il dit : "Je veux un arrière gauche". Je lui donne les cassettes. Luis, qui est un mec qui à l’oeil, il regarde et dit : "C’est un monstre celui là". Le PSG me paie le billet en business class, je pars à Sao Paulo. On arrive là-bas, on parle avec le directeur général de Palmeiras, on appelle Luis Fernandez. On se met d’accord sur le prix, 3 millions de dollars. C’est ok. Maintenant, il faut parler au joueur. J’appelle l’agent de Roberto Carlos. On discute, on se met d’accord sur tout, tout est ok. On rentre le lendemain, on va au siège et à l’époque, en France, on avait le droit à 3 étrangers, le PSG en avait 2. Umbro qui était le sponsor de l’équipe national, ils organisent à Wembley un match amical. Roberto Carlos est appelé en équipe nationale. Donc Jean-Michel Moutier va au match pour aller le voir jouer. Le lendemain, il revient et dit : "Il a 2 Lizarazu dans chaque jambe". Le lendemain, Luis Fernandez appelle, il dit : "Non, comme on a vendu Weah, on est obligé de prendre un attaquant". Ils prennent Dely Valdes à la place de Roberto Carlos. Un ou deux après, il est transféré pour 6 millions à l’Inter Milan. C’était une histoire extraordinaire ».