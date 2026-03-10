Mercato - PSG : «Ils avaient tous dit oui», les quatre champions du monde qu'on aurait pu voir à Paris

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l'arrivée du Qatar en 2011, le PSG a pu s'offrir certains de plus grands clubs du football mondial. Mais voilà qu'avant même le rachat du club de la capitale, le pouvoir d'attraction à Paris était déjà important. C'est ainsi que des transferts prestigieux auraient pu voir le jour au PSG avant de finalement capoter...

Aujourd'hui, au PSG, dans l'effectif de Luis Enrique, on peut retrouver deux champions du monde. Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez peuvent en effet se vanter d'avoir remporté la plus belles des compétitions avec l'équipe de France en 2018. Auparavant, le club de la capitale a vu d'autres champions du monde dans son effectif. Et cette liste aurait même pu être encore plus grande si le PSG avait pu aller au bout de certains dossiers.

« Roberto Carlos aurait dû être au PSG avec moi » Ce sont notamment 4 champions du monde qui auraient pu porter le maillot du PSG par le passé. C'est Luis Fernandez, ancien entraîneur du club de la capitale, qui avait raconté cela pour France Bleu. En effet, du temps où il officiait sur le banc du PSG, il aurait notamment pu avoir sous ses ordres Roberto Carlos, David Trezeguet, Christian Karembeu, Laurent Blanc, mais aussi Samuel Eto'o. « Roberto Carlos aurait dû être au PSG avec moi. Trezeguet aussi, Karembeu, Laurent Blanc. Ils avaient tous dit oui. Samuel Eto’o… On a parlé mais j’ai respecté les choix du club », assurait Luis Fernandez.