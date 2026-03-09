Mercato - PSG : Un gros salaire proposé à Zidane ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain, depuis l’été 2023, semble être satisfait de son choix d’avoir attribué les clés de l’équipe première à Luis Enrique. Le président Nasser Al-Khelaïfi a affirmé à plusieurs reprises avoir en sein de son club le meilleur technicien du monde. Et pourtant, il a longtemps été question d’un forcing auprès de Zinedine Zidane en ne se refusant rien au passage.

Accord verbal trouvé entre Zinedine Zidane et la Fédération française de football pour que le champion du monde 98 succède à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France une fois que la Coupe du monde 2026 aura touché à sa fin sur le sol américain. Du 11 juin au 19 juillet, les Bleus tenteront de décrocher une troisième étoile pour la dernière compétition de DD avant que le sélectionneur ne cède sa place, vraisemblablement à Zidane.

Le PSG lui offre un contrat en or, Zidane se sent «légitime»… pour les Bleus ! Cela fait quelque temps désormais que Zinedine Zidane laisse entendre qu’il est prêt à prendre les rênes de l’équipe de France. En mai 2025, à l’occasion d’un évènement pour son équipementier Adidas, Zizou assurait même se sentir « légitime ». Plus légitime que de s’occuper du PSG, un club qui lui a fait la cour pendant plusieurs années sous l’impulsion des propriétaires qataris. La Repubblica confiait en 2022 qu’un salaire annuel net de 20M€ avait été proposé à Zinedine Zidane, sans succès.