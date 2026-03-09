Equipe de France : Zinedine Zidane prêt à signer pour ces deux clubs, «il n’a jamais exclu cette possibilité…»

Axel Cornic

Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble être tout proche de revenir sur le devant de la scène. L’ancien numéro 10 est en effet le grand favori pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, mais dans son entourage on laisse entendre que deux clubs pourraient également l’intéresser.

Tout le monde attend son retour. Si pour le moment rien n’est encore officiel, Zinedine Zidane a des grandes chances de devenir le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. En place depuis presque quatorze années, Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste après la prochaine Coupe du monde et son ancien coéquipier est annoncé comme le grand favori pour lui succéder.

« Zinedine voit le Bayern comme le Real Madrid » Pourtant, les occasions très intéressantes n’ont pas manqué depuis 2021 et son départ du Real Madrid. Le PSG a été une piste évoquée en 2022, mais nous vous avions révélé en exclusivité sur le10sport.com que Zidane avait décliné cette offre laissant la place à Christophe Galtier. Car il ne semble y avoir que deux clubs qui le tenteraient tenteraient vraiment en Europe, avec notamment le Bayern Munich. « Zinedine voit le Bayern comme le Real Madrid : une institution, un club à l’histoire prestigieuse et aux excellentes conditions de travail » avait expliqué en 2024 l’un de ses proches, à Tuttosport.