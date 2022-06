Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Zidane c’est non, Galtier c’est très chaud

Publié le 10 juin 2022 à 15h10 par Alexis Bernard mis à jour le 10 juin 2022 à 15h13

En dépit des récentes informations parues un peu partout dans la presse hexagonale ces dernières heures, le10sport.com est en mesure de vous affirmer que Zinedine Zidane ne débarquera pas sur le banc du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino. Christophe Galtier reste, à ce jour, le dossier le plus chaud pour Luis Campos.

Malgré le fait qu’ Europe 1 et ensuite d’autres sources aient fait état d’un accord entre la direction du PSG et Zinedine Zidane, Le 10 Sport est en mesure de vous confirmer que l’ancien entraîneur du Real Madrid ne signera pas dans la capitale comme l’a d’ailleurs annoncé un peu plus tôt dans la journée son agent Alain Migliaccio à L’Equipe . Nous confirmons qu’il n’y a aucun accord avec Zidane, et selon nos informations, le dossier ne se conclura pas. Le PSG tente effectivement le tout pour le tour avec Zidane, mais lui n’acceptera pas le poste.

Galtier reste en pole

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Christophe Galtier est tout proche de devenir l’entraîneur du PSG. Sauf retournement de situation, le choix de Luis Campos va donc se confirmer avec l’actuel technicien de l’OGC Nice. Dans les prochains jours, le PSG se penchera sur le départ de Mauricio Pochettino et de son staff pour ensuite accélérer pour l’arrivée du nouvel entraîneur qui, selon toute vraisemblance, sera Galtier.