Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de l’agent de Zidane sur son arrivée au PSG

Publié le 10 juin 2022 à 14h30 par Thibault Morlain mis à jour le 10 juin 2022 à 15h01

Ce vendredi, la presse française s’est emballée à propos de l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Dernièrement, il était question que Christophe Galtier remplace Mauricio Pochettino, mais c’est bel et bien l’ancien entraîneur du Real Madrid qui pourrait débarquer. Un accord de principe serait sur le point d’être trouvé ou aurait déjà été trouvé selon certains. Zidane serait donc en approche au PSG. Toutefois, face à toutes ces rumeurs, Alain Migliaccio, conseiller de Zizou, a souhaité mettre clairement les choses au point.

Le PSG a officialisé l’arrivée de Luis Campos ce vendredi en tant que conseiller. Mais la reconstruction du club de la capitale est loin d’être terminée et maintenant, la question est de savoir qui sera le prochain entraîneur. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino va prochainement être remercié. Ces dernières semaines, le PSG s’est alors mis en quête d’un nouvel entraîneur et dernièrement, il était surtout question d’une arrivée de Christophe Galtier, visiblement l’une des priorités de Luis Campos, qui l’a connu lors de son passage au LOSC. En revanche, la priorité du Qatar était bien différente. Ce n’était pas un secret, cela fait plusieurs semaines qu’il est annoncé que du côté de Doha, on voit les choses en grand avec l’arrivée de Zinedine Zidane. Un an après son départ du Real Madrid, Zizou veut faire son retour sur un banc de touche. Direction donc le PSG ? Cela était plutôt compliqué pour les champions de France puisqu'il était expliqué que Zidane donnait plutôt sa priorité à l’équipe de France, mais visiblement, le Qatar aurait trouvé les mots justes pour convaincre l’ancien entraîneur du Real Madrid. En effet, ces dernières heures, de nombreux médias se sont accordés pour dire que l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG était sur le point d’être bouclée. Un accord de principe a même été annoncé par certains. Toutefois, face à ces informations, les réponses n’ont pas tardé à tomber. Tout d’abord, pour RMC , c’est le PSG qui a démenti tout accord pour l’arrivée du mythique numéro 10 de l’équipe de France.

Mercato - PSG : L’arrivée de Zidane débloquée par... Sarkozy et Macron ? https://t.co/GUkm0vPbKf pic.twitter.com/3bomJYysqg — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés »