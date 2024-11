Surprise, un pilote français s’annonce en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la grille 2025 est quasiment complète, il reste quelques incertitudes du côté de Red Bull où l'avenir de Sergio Pérez est toujours incertain. Pour le remplacer, Liam Lawson et Yuki Tsunoda seraient les grands favoris, ce qui rebattrait les cartes chez Racing Bulls, libérant ainsi un baquet qu'Isack Hadjar souhaite récupérer. «Je suis le prochain sur la liste», annonce même le pilote français.

Pour 2025, la grille est quasiment complète, et à part Aston Martin et McLaren, les duos de chaque écuries vont changer. A moins que Red Bull ne décide de conserver Sergio Pérez. L'avenir du Mexicain est effectivement incertain et représente de le dernier enjeu majeur en vue de la saison prochaine. En effet, si jamais Red Bull décidait de se séparer de Checo, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, les actuels pilotes de Racing Bulls, seraient les mieux placés pour le remplacer. Cela libérerait donc une place dans l'écurie de la petite sœur de Red Bull. Dans cette optique, Isack Hadjar serait idéalement placé.

Isack Hadjar optimiste pour débarquer en F1 en 2025 ?

Interrogé sur ses chances de débarquer en F1 en 2025, Isack Hadjar confirme être le prochain sur la liste de Red Bull : « Je dirais que j’ai des chances, au moins. Cela ne dépend pas de moi, bien sûr. Beaucoup de choses se passent chez Red Bull, et tout peut arriver. Mais je suis le prochain sur la liste, c’est un fait. J’espère être prêt si l’opportunité se présente l’année prochaine ». Relancé sur la réussite des jeunes pilotes arrivés récemment en F1, à l'image de Franco Colapinto, le pilote français en rajoute une couche.

«Je suis le prochain sur la liste, c’est un fait»

« Cela montre que notre génération est très compétente. Pendant un moment, l’expérience semblait primordiale en F1. On pensait qu’un jeune ne pouvait pas rivaliser avec un pilote ayant dix ans d’expérience. Mais en réalité, si vous êtes rapide, cela suffit. Les performances de pilotes comme Liam Lawson ou Ollie Bearman en sont la preuve », ajoute Isack Hadjar.