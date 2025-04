Danse avec les Stars : Florent Manaudou largué, son prochain rencard est programmé !

Amadou Diawara

Après avoir remporté deux médailles de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou a avoué dans l'émission Danse avec les Stars qu'il avait fait une dépression. Attristé par la situation de son ami, Camille Lacourt lui a envoyé un message pour lui tendre la main et fixer un rendez-vous.

Double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 (sur 50m nage libre et au relais 4×100m 4 nages), Florent Manaudou a très mal vécu la fin de cette compétition. Qualifié pour la finale de Danse avec les Stars, le nageur de 34 ans a avoué lors d'un prime qu'il avait fait une dépression après les JO.

«Il faut se relever d’abord, se reconstruire»

« Après les Jeux, je suis tombé en dépression pendant deux, trois mois. Pendant cinq ans, je ne vais pas dire que je me réveillais tous les matins en pensant aux Jeux olympiques de Paris, mais en tout cas c’était un truc en fond comme ça que je voyais et qui me motivait. J’adore les challenges, j’ai fait ça un petit peu toute ma vie et quand j’ai des périodes un petit peu creuses, c’est toujours un peu compliqué pour moi parce que, quand je n’ai pas trop de raison de me lever le matin, je tombe un peu dans un truc chelou. J’ai eu la chance d’être le premier porteur de la flamme, d’être porte-drapeau, j’ai eu des médailles donc beaucoup d’émotions, beaucoup d’intensité et d’un coup, plus rien. J’ai eu l’impression d’être lâché dans le vide, sans repères. Je n’avais pas du but, en fait », a reconnu Florent Manaudou le vendredi 11 avril sur TF1.

«Ensuite, on voit les gens qui sont autour de nous»

Lors d'un entretien accordé à La Provence, Camille Lacourt s'est prononcé sur la dépression Florent Manaudou. Après avoir envoyé un message à son ami, l'ancien nageur se tient prêt à le voir. « J’ai ressenti de la peine parce que c’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Il le dit dans le documentaire, il aime être seul. Nous sommes nombreux autour de lui. Il peut compter sur nous, même s’il ne fait pas appel à nous pour le moment. Je pense que c’est un des symptômes de la dépression aussi. Je lui ai envoyé un message après avoir vu le documentaire en lui disant que s’il avait besoin, on était toujours là. Ce sont des moments de toute façon où il faut se relever d’abord, se reconstruire. Ensuite, on voit les gens qui sont autour de nous », a confié Camille Lacourt, 4ème aux JO de Londres 2012 et 5ème aux JO de Rio 2016 en 100m dos.