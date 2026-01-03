Lamine Yamal : Coup de théâtre avec le Maroc !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, une lutte acharnée s’est jouée pour Lamine Yamal. Du fait de sa double nationalité, l’attaquant pouvait jouer pour le Maroc et l’Espagne, mais c’est finalement la Roja qui a eu le dernier mot. Selon Nasser Larguet, ancien DTN marocain, cela a toutefois permis aux Lions de l’Atlas de passer un cap.

Actuellement, le Maroc dispute la CAN à domicile et Lamine Yamal aurait pu être de la partie. En effet, l’attaquant du FC Barcelone possède la nationalité marocaine et espagnole et les Lions de l’Atlas ont tenté de le recruter il y a quelques années.

Le Maroc a loupé un gros coup Le Maroc a donc tenté sa chance pour Lamine Yamal, mais c’est finalement l’Espagne qui a eu le dernier mot. DTN marocain à cette époque, Nasser Larguet est revenu sur le sujet pour L’Équipe. « Lamine Yamal n'était pas un dossier facile, mais le Maroc se devait d'y aller à fond. Il n'a d'ailleurs pas connu beaucoup d'échecs sur les binationaux, et il a fait bouger les lignes, les Fédérations européennes essayent de répliquer. »