Lamine Yamal : La vidéo qui va mettre le feu à l'OM...

Du côté de l'OM, certains supporters comme Mohamed Henni rêve de voir Lamine Yamal porter le maillot du club phocéen. D'ailleurs, la jeune pépite de 18 ans du FC Barcelone apprécie une icône de la ville : Jul. Aux Globe Soccer Awards, Redouane Bougheraba lui a fait mimer le signe Jul.

A l'Olympique de Marseille, Jul est une idole locale. Le rappeur issu de la cité phocéenne dispose d'ailleurs d'un partenariat avec le club. Le logo de sa marque D'or et de Platine apparaît sur la tunique de l'équipe première depuis janvier 2023. Cette collaboration a d'ailleurs été renouvelée à la dernière intersaison.

Lamine Yamal fan de Jul, partenaire de l'OM Jul dispose de fans en dehors de Marseille et de la France. Il n'y a qu'à s'attarder sur les goûts musicaux de Lamine Yamal. La jeune star espagnole du FC Barcelone a déjà été aperçue avec son enceinte à son arrivée au stade avec des sons du rappeur dont La Bandite. Sur Instagram, le numéro 10 du Barça a mis en avant les chansons de Jul à diverses reprises pour ses publications en Story.