Lamine Yamal : La vidéo qui va mettre le feu à l'OM...

Du côté de l'OM, certains supporters comme Mohamed Henni rêve de voir Lamine Yamal porter le maillot du club phocéen. D'ailleurs, la jeune pépite de 18 ans du FC Barcelone apprécie une icône de la ville : Jul. Aux Globe Soccer Awards, Redouane Bougheraba lui a fait mimer le signe Jul.
A l'Olympique de Marseille, Jul est une idole locale. Le rappeur issu de la cité phocéenne dispose d'ailleurs d'un partenariat avec le club. Le logo de sa marque D'or et de Platine apparaît sur la tunique de l'équipe première depuis janvier 2023. Cette collaboration a d'ailleurs été renouvelée à la dernière intersaison.
Lamine Yamal fan de Jul, partenaire de l'OM
Jul dispose de fans en dehors de Marseille et de la France. Il n'y a qu'à s'attarder sur les goûts musicaux de Lamine Yamal. La jeune star espagnole du FC Barcelone a déjà été aperçue avec son enceinte à son arrivée au stade avec des sons du rappeur dont La Bandite. Sur Instagram, le numéro 10 du Barça a mis en avant les chansons de Jul à diverses reprises pour ses publications en Story.
Lamine Yamal fait le signe Jul aux Globe Soccer Awards
Présent aux Globe Soccer Awards dimanche où il a glané le prix du meilleur attaquant de l'année 2025 entre autres, Lamine Yamal était assis aux côtés de Redouane Bougheraba à un moment donné à l'occasion de la cérémonie. Une occasion en or pour l'humoriste marseillais de l'inciter à faire le signe Jul des mains. « Les frères, avec la machine, la machina. Jul Jul Jul ». Chose que n'a pas du tout rechigné à exécuter Lamine Yamal, le tout avec le sourire. Une séquence qui fait déjà parler sur les réseaux sociaux.