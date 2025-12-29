L’OM à fond sur Zidane : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il a beau être l'un des grands symboles de la ville de Marseille à l'international, Zinedine Zidane n'a jamais porté le maillot de l'OM durant sa carrière de joueur. Et pourtant, le club phocéen avait tout tenté pour le récupérer à l'été 1992, avant que Zidane ne privilégie finalement le projet des Girondins de Bordeaux.

Et si la carrière de Zinedine Zidane avait été totalement différence avec une signature à l'OM au début des années 90 ? Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022, l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France indique que les dirigeants marseillais avaient effectivement tenté de le recruter alors qu'il s'apprêtait à cette époque à quitter l'AS Cannes. Mais Zidane a finalement privilégié le projet des Girondins de Bordeaux à celui de l'OM...

L'OM voulait Zidane en 1992 « En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indique Zinedine Zidane sur son transfert avorté à l'OM en 1992.