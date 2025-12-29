L’OM à fond sur Zidane : C’est confirmé !

Il a beau être l'un des grands symboles de la ville de Marseille à l'international, Zinedine Zidane n'a jamais porté le maillot de l'OM durant sa carrière de joueur. Et pourtant, le club phocéen avait tout tenté pour le récupérer à l'été 1992, avant que Zidane ne privilégie finalement le projet des Girondins de Bordeaux.
Et si la carrière de Zinedine Zidane avait été totalement différence avec une signature à l'OM au début des années 90 ? Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022, l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France indique que les dirigeants marseillais avaient effectivement tenté de le recruter alors qu'il s'apprêtait à cette époque à quitter l'AS Cannes. Mais Zidane a finalement privilégié le projet des Girondins de Bordeaux à celui de l'OM...
L'OM voulait Zidane en 1992
« En 1992, quand je vais à Bordeaux. L’OM était sur moi. J’avais aussi cette possibilité. Mais on file aux Girondins de Rolland Courbis, qui avait également pris Éric Guérit et Jean-François Daniel à l’AS Cannes », indique Zinedine Zidane sur son transfert avorté à l'OM en 1992.
« Le PSG ? Il ne faut jamais dire jamais »
Et malgré son identité purement marseillaise, Zidane n'exclut pas la possibilité d'entraîner un jour le PSG si l'opportunité se présente : « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Mais la question est sans objet. Ce n’est absolument pas d’actualité. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C’est la réalité actuelle. Coach, on a beaucoup moins le choix que joueur. Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où. Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout », précise l'ancien coach du Real Madrid.