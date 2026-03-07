Un joueur de l’OM agace tout le monde, «on s’acharne sur lui»

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, un joueur de l'OM est sous le feu des critiques. En effet, ce protégé de Frank McCourt est pris en grippe par les supporters et par certains consultants. Interrogé ce vendredi, Jean-Pierre Papin - ancien membre du vestiaire et de l'organigramme de l'OM - a tenu à prendre sa défense.

Les supporters de l'OM et certains consultants ont choisi leur bouc-émissaire après l'élimination en quart de finale de la Coupe de France. En effet, Leonardo Balerdi (27 ans) a pris très cher après sa mauvaise prestation et son tir au but raté face au Toulouse FC ce mercredi soir. D'ailleurs, le défenseur central de l'OM était déjà visé par les critiques avant cette rencontre. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jean-Pierre Papin est monté au créneau.

⏱️ 90’ | #OMTFC 2️⃣-2️⃣ [TAB 3️⃣-4️⃣]



Fin du match. Nos Olympiens s’inclinent aux tirs au but.



📆 Prochain rendez-vous samedi, à Toulouse. pic.twitter.com/ec4zBMZGuC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 4, 2026

«Pourquoi d'autres, plus sereins, n'y sont pas allés ?» « J’ai été le premier à mettre en exergue certaines erreurs réalisées. Mais à vous écouter, (Leonardo) Balerdi est le seul responsable du naufrage de l'OM, mais le foot est un sport collectif. Il y a d’autres personnes qui pourraient gérer différemment, notamment quand on sait qu’on a quelqu’un qui est un peu moins bien. Tous les coachs qu’il a eu l’ont fait jouer, certains l’ont même mis capitaine, et j’ai trouvé que ce n’était pas une mauvaise idée », a pesté Jean-Pierre Papin, avant d'en rajouter une couche.