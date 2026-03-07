Mercato - PSG : Il recale l'OM et Zidane pour un autre club de Ligue 1 !

Dans l'histoire du football français, les joueurs à avoir évolué à la fois pour le PSG et l'OM sont nombreux. Mais un ancien attaquant parisien a toutefois refusé de s'ajouter à cette liste, préférant recaler plusieurs offres et finalement rejoindre un autre club de Ligue 1.
Ce n'est pas une nouveauté, dans l'histoire de la Ligue 1, ils sont nombreux à avoir joué à la fois pour le PSG et l'OM, passant même parfois directement d'un club à l'autre. Cependant, Amara Simba ne fera pas ce choix. En 1993, alors qu'il s'apprête à quitter le PSG, il reçoit une offre de l'OM, mais également une des Girondins de Bordeaux où évolue Zinedine Zidane. Mais il va choisir un autre club.
Amara Simba dit non à l'OM
« J’ai une bonne histoire concernant mon arrivée à Monaco. J’étais en fin de contrat à Paris et j’aurais dû aller à Bordeaux. Il y avait eu de bonnes discussions. Zizou était là-bas (il l’a vu débuter à Cannes lors de son prêt en 1991) et il voulait que je vienne. Courbis était là-bas aussi mais le club n’a pas lâché l’argent qu’il fallait. Cela s’est joué à quelques centimes près sur le salaire. Comme ça traînait, Marseille m’a appelé. Tapie laisse deux messages », a-t-il raconté pour Nice Matin.
«Zizou voulait que je vienne à Bordeaux»
Finalement, Amara Simba ne signera ni à l'OM, ni aux Girondins de Bordeaux... mais bien à l'AS Monaco ! « Quand j’arrive à la maison, on me dit que l’OM me veut et de rappeler. Au moment où je réfléchis, le téléphone sonne et un mec de l’ASM me dit : "Monaco et Arsène Wenger te veulent. Tu signes deux ans et c’est tant". Là, je n’ai même pas réfléchi et j’ai dit : "J’y vais". Une semaine plus tard, l’affaire OM-VA sort. Je ne sais pas si j’ai eu le nez creux, mais c’est comme ça que j’arrive à Monaco », conclut l'ancien attaquant du PSG.