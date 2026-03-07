Mercato - PSG : Il recale l'OM et Zidane pour un autre club de Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'histoire du football français, les joueurs à avoir évolué à la fois pour le PSG et l'OM sont nombreux. Mais un ancien attaquant parisien a toutefois refusé de s'ajouter à cette liste, préférant recaler plusieurs offres et finalement rejoindre un autre club de Ligue 1.

Ce n'est pas une nouveauté, dans l'histoire de la Ligue 1, ils sont nombreux à avoir joué à la fois pour le PSG et l'OM, passant même parfois directement d'un club à l'autre. Cependant, Amara Simba ne fera pas ce choix. En 1993, alors qu'il s'apprête à quitter le PSG, il reçoit une offre de l'OM, mais également une des Girondins de Bordeaux où évolue Zinedine Zidane. Mais il va choisir un autre club.

Légende du PSG et demi-finaliste de la Ligue des champions avec l’ASM, Amara Simba donne quelques clés pour le match de ce vendredi soir (20h45). L’ancien attaquant partage aussi ses souvenirs. Sur le Rocher, il se souvient d’un…

👉 https://t.co/PzPO8uIZsH pic.twitter.com/dHdKHXUI9J — Monaco_Matin (@Monaco_Matin) March 6, 2026

Amara Simba dit non à l'OM « J’ai une bonne histoire concernant mon arrivée à Monaco. J’étais en fin de contrat à Paris et j’aurais dû aller à Bordeaux. Il y avait eu de bonnes discussions. Zizou était là-bas (il l’a vu débuter à Cannes lors de son prêt en 1991) et il voulait que je vienne. Courbis était là-bas aussi mais le club n’a pas lâché l’argent qu’il fallait. Cela s’est joué à quelques centimes près sur le salaire. Comme ça traînait, Marseille m’a appelé. Tapie laisse deux messages », a-t-il raconté pour Nice Matin.