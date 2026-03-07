Mercato - PSG : «Je ne vais pas repartir en slip», la demande insolite du président pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours de son histoire, le PSG a réalisé de très nombreux transferts. Mais voilà qu’il y a également certaines opérations qui ne sont pas allées jusqu’au bout et qui n’ont donc pas abouti. Un champion du onde 98 aurait notamment pu signer à Paris au cours de sa carrière. Ça ne s’est finalement pas fait et les coulisses de ce dossier ont de quoi étonner.

Champion du monde avec l'équipe de France en 1998, Frank Leboeuf en a connu des clubs au cours de sa carrière. Ayant évolué à Chelsea ou encore à l’OM, l’ancien défenseur central a également porté les couleurs de Strasbourg ou encore du Stade Lavallois. Une liste sur laquelle on aurait pu retrouver le PSG. En effet, à l’époque, le club de la capitale voulait s’offrir Leboeuf qui garde un souvenir particulier de sa rencontre avec le président parisien.

«Je suis content de l'avoir retrouvé» : Deux stars du PSG réunies… grâce à l’OM ! https://t.co/2mkZcs3fSy — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Il m'avait demandé si je pouvais lui offrir mon pantalon » En 2024, c’est pour So Foot que Frank Leboeuf était revenu sur l’intérêt du PSG à son égard. C’est alors que le champion du monde 98 avait livré une anecdote particulière, révélant : « Pourquoi ça ne se fait pas avec le PSG quand je suis avec Laval ? Francis Borelli voulait préparer l'avenir. Il est venu manger un midi avec moi, et m'avait demandé si je pouvais lui offrir mon pantalon. « Bah non, je ne vais pas repartir en slip, président » ».