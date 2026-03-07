Mercato - PSG : «Je lui ai dit de venir...», le projet séduction qui tombe à l'eau

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A une année d'intervalle, les deux joueurs ont quitté le PSG. L'un s'en est allé retrouver le seul club pour lequel il était capable de quitter le Paris Saint-Germain à cette époque. L'équipe qu'il avait déserté pour le club de la capitale quelques années plus tôt. Tandis que l'autre a mis les voiles vers le Qatar. Et pourtant, leur collaboration aurait pu se poursuivre après le Paris Saint-Germain dans un seul et même club.

«Draxler disait : « Tu vois ton équipe, elle n'est pas bonne !»» L'espace de trois saisons, Idrissa Gueye et Julian Draxler se sont côtoyés au Paris Saint-Germain. Cependant, en 2022, l'international sénégalais décidait de mettre un terme à son aventure parisienne afin de retourner à Everton. Et quatre années plus tard, Gueye évolue toujours chez les Toffees. Lors de son passage au PSG, le coeur du Sénégalais ne s'est pas arrêté de battre pour le club de la Mersey, lui valant quelques moqueries de Julian Draxler. « Je me souviens que chaque fois que nous perdions, Draxler disait : « Tu vois ton équipe, elle n'est pas bonne ! » Et je répondais : « Nous allons nous en sortir ».