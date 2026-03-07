Mercato - PSG : «Je lui ai dit de venir...», le projet séduction qui tombe à l'eau

A une année d'intervalle, les deux joueurs ont quitté le PSG. L'un s'en est allé retrouver le seul club pour lequel il était capable de quitter le Paris Saint-Germain à cette époque. L'équipe qu'il avait déserté pour le club de la capitale quelques années plus tôt. Tandis que l'autre a mis les voiles vers le Qatar. Et pourtant, leur collaboration aurait pu se poursuivre après le Paris Saint-Germain dans un seul et même club.
«Draxler disait : « Tu vois ton équipe, elle n'est pas bonne !»»
L'espace de trois saisons, Idrissa Gueye et Julian Draxler se sont côtoyés au Paris Saint-Germain. Cependant, en 2022, l'international sénégalais décidait de mettre un terme à son aventure parisienne afin de retourner à Everton. Et quatre années plus tard, Gueye évolue toujours chez les Toffees. Lors de son passage au PSG, le coeur du Sénégalais ne s'est pas arrêté de battre pour le club de la Mersey, lui valant quelques moqueries de Julian Draxler. « Je me souviens que chaque fois que nous perdions, Draxler disait : « Tu vois ton équipe, elle n'est pas bonne ! » Et je répondais : « Nous allons nous en sortir ».
«Je lui ai dit de venir à Everton, mais il ne m'a pas écouté»
Finalement, Everton parvenait à se maintenir en Premier League à la fin de la saison 2021/2022 en terminant à la 16ème place, engendrant le retour d'Idrissa Gueye à Goodison Park. Il aurait d'ailleurs aimé emmener Julian Draxler dans ses valises. « Le jour où nous avons survécu contre Crystal Palace, il m'a dit : « Tu as eu de la chance », et je lui ai répondu : « Je te l'avais dit ». Je lui ai dit de venir à Everton, mais il ne m'a pas écouté ! », confiait Idrissa Gueye au Daily Mirror en février 2024.