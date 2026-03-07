Mercato - PSG : «Je viens vous aider», un joueur a annoncé son départ... au téléphone !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a perdu un joueur en raison d'un coup de fil avec un club anglais. Non pas que le contrat ou le challenge sportif proposés étaient de meilleures factures. Ce fut une histoire de coeur que le PSG ne pouvait pas altérer. Pour la presse anglaise, il est revenu il y quelque temps désormais sur cette décision qui a pu interpeller.

Dans le football, il existe quelques histoires d'amour entre les joueurs et certains clubs. Il n'y a qu'à évoquer l'affection de Francesco Totti pour la Roma, de Paolo Maldini pour l'AC Milan ou encore de Ryan Giggs pour Manchester United pour ne citer qu'eux. D'autres aiment tout autant les clubs dans lesquels ils sont passés quitte à mettre un terme à une relation sportive bien plus alléchante et un contexte plus challengeant au PSG pour redescendre d'un cran ailleurs.

«Si vous aimez le club, vous devez venir dans les moments difficiles» C'est le choix qu'Idrissa Gueye a fait à l'été 2022. Trois ans après son transfert au PSG en provenance d'Everton, l'international sénégalais décidait de retrouver les Toffees qui s'étaient maintenus de justesse en Premier League (16ème place). Le coup de fil des dirigeants et des membres de l'équipe première l'ont incité à mettre un terme à son aventure au PSG. « Ils m'ont appelé parce qu'ils avaient besoin de moi et j'ai dit : « Je viendrai vous aider ». Ce serait facile s'ils étaient en tête du classement ou même au milieu du tableau, mais si vous aimez le club, vous devez venir dans les moments difficiles ».