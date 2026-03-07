«Triste de partir» : Le PSG souhaite son départ, et les regrets sont grands !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire et comme n’importe quel grand club européen, le PSG a parfois été contraint de prendre des décisions peu populaires. En 2002, un joueur ayant marqué le cœur des supporters parisiens a été poussé vers la sortie. Des années plus tard, ce dernier confie avoir nourri des regrets suite à ce départ.

En 2011, le PSG changeait de dimension avec l’arrivée de QSI à la tête du club. Mais avant cela, lors de la présidence de Michel Denisot notamment, de grands joueurs signaient à Paris également. En 1998, le club de la capitale décidait de signer un talentueux milieu offensif, qui en quatre ans, réussit à rentrer dans l’histoire et dans le cœur des supporters : Jay-Jay Okocha.

Nasser Al-Khelaïfi réalise son «rêve», et cela ne concerne pas le PSG… https://t.co/9lIN4D46qB — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Je suis tombé amoureux de cette ville » En 2018, le Nigérian revenait pour Virage sur son arrivée au PSG : « J’étais à Paris pour la Coupe du monde 1998 en France, j’ai joué au Parc (Nigéria 1-0 Bulgarie, 1998). Je suis tombé amoureux de cette ville. Ensuite, j’apprends que le PSG s’intéresse à moi. C’était une équipe magnifique, parmi les meilleures en Europe. Pouvoir jouer pour ce club représentait pour moi quelque-chose d’incroyable. (…) J’avais un feeling spécial avec Paris. C’est l’équipe dans laquelle je voulais jouer », confiait ainsi Okocha, qui a également évoqué son départ en 2002.