Nasser Al-Khelaïfi réalise son «rêve», et cela ne concerne pas le PSG…

En 2011, le PSG changeait totalement de dimension avec l’arrivée de QSI à la tête du club. Président depuis désormais quinze ans, Nasser Al-Khelaïfi a touché les sommets en tant que dirigeant avec la victoire en Ligue des Champions en mai dernier. Cependant, le président parisien a réalisé un rêve n’ayant aucun rapport avec les Rouge et Bleu il y a de cela deux ans. Explications.

Sous sa direction, le PSG a tout gagné. Président du club de la capitale française depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a connu des périodes mouvementées à Paris. Ayant changé drastiquement de stratégie sportive en 2023, le club francilien a finalement réussi son but ultime : remporter la Ligue des Champions. Un succès acquis le 31 mai 2025 dernier, et qui a forcément marqué le dirigeant qatari.

Accompagné par de nombreux supporters parisiens, Nasser Al-Khelaïfi a porté la flamme Olympique dans les rues de Vigneux (Essonne).

Après 500 mètres de course, le Président du PSG a transmis le flambeau à Marie-Rolande Biro, présidente du club local de judo qui a vu passer dans… pic.twitter.com/VNacjATBb3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 22, 2024

Le PSG dans l’histoire après son titre en Ligue des Champions « On a beaucoup travaillé pour ça... 14 années. Honnêtement ça n'a pas été facile du tout pour en arriver là. Si on avait gagné avant, ça n'aurait peut-être pas été aussi spéciale. Avec tout ce qu'on a fait depuis 14 ans. C'était très important pour Paris, pour la France, on ne parle pas que du PSG mais de la France, on a le drapeau français sur notre maillot. On est fiers de ça », déclarait ainsi Al-Khelaïfi au lendemain du titre européen. Cependant, un tout autre événement a véritablement marqué le président du PSG à titre personnel. En effet, ce dernier a pu porter la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.