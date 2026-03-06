Nasser Al-Khelaïfi réalise son «rêve», et cela ne concerne pas le PSG…

En 2011, le PSG changeait totalement de dimension avec l’arrivée de QSI à la tête du club. Président depuis désormais quinze ans, Nasser Al-Khelaïfi a touché les sommets en tant que dirigeant avec la victoire en Ligue des Champions en mai dernier. Cependant, le président parisien a réalisé un rêve n’ayant aucun rapport avec les Rouge et Bleu il y a de cela deux ans. Explications.
Sous sa direction, le PSG a tout gagné. Président du club de la capitale française depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi a connu des périodes mouvementées à Paris. Ayant changé drastiquement de stratégie sportive en 2023, le club francilien a finalement réussi son but ultime : remporter la Ligue des Champions. Un succès acquis le 31 mai 2025 dernier, et qui a forcément marqué le dirigeant qatari.
Le PSG dans l’histoire après son titre en Ligue des Champions
« On a beaucoup travaillé pour ça... 14 années. Honnêtement ça n'a pas été facile du tout pour en arriver là. Si on avait gagné avant, ça n'aurait peut-être pas été aussi spéciale. Avec tout ce qu'on a fait depuis 14 ans. C'était très important pour Paris, pour la France, on ne parle pas que du PSG mais de la France, on a le drapeau français sur notre maillot. On est fiers de ça », déclarait ainsi Al-Khelaïfi au lendemain du titre européen. Cependant, un tout autre événement a véritablement marqué le président du PSG à titre personnel. En effet, ce dernier a pu porter la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024.
« Quand j’étais un petit garçon, je rêvais de porter la flamme olympique »
« Je suis très fier. Quand j’étais un petit garçon, je rêvais de porter la flamme olympique. Quand j’étais sportif et je jouais au tennis, j’avais toujours ce rêve. C’est extraordinaire d’être ici, dans cette région (…) Je ne savais pas que les gens m’aimaient autant. Ça n’a pas de sens. Je suis très reconnaissant envers les fans, cela prouve que le PSG à beaucoup de supporters », déclarait ainsi Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du Parisien il y a deux ans.