Ce joueur du PSG a quitté sa famille à 14 ans, la séparation «difficile»

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2030 avec le PSG, ce crack du club s'est prononcé sur ses premières années en tant que footballeur. Comme il l'a avoué lui-même, le protégé de Luis Enrique a dû quitter sa famille à 14 ans pour vivre son rêve. Toutefois, la séparation avec ses parents a été difficile à vivre.
Lors du dernier mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a profité d'une opportunité de marché pour renforcer son effectif. En effet, Luis Campos a offert une nouvelle pépite à Luis Enrique.
«Je suis parti vivre sans mes parents à La Masia»
Alors qu'il était lié au FC Barcelone, Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€ environ. Conscient de la situation, le PSG a convaincu le crack de 18 ans de migrer vers Paris. Et pour ne pas être en froid avec la direction du Barça, les hautes sphères parisiennes ont négocié un transfert à hauteur de 8M€, plutôt que de se contenter d'activer l'option à 6M€ du joueur.
«Ce n'est pas simple de laisser partir son fils de 14 ans»
Lors d'un entretien diffusé par Ligue 1+ ce vendredi, Dro Fernandez est revenu sur son arrivée à la Masia du FC Barcelone. Le jeune talent du PSG a avoué que la séparation avec sa famille avait été difficile à vivre. « Je suis parti vivre sans mes parents à La Masia, mais ça a été quatre années incroyables. Quand ton fils de 14 ans quitte la maison, ce n'est pas facile pour des parents, pas seulement pour moi. Les premiers mois ont été difficiles. Avant, je jouais avec mes amis, je faisais ce que je voulais sur le terrain, et là, j'ai dû commencer à apprendre la tactique », a reconnu Dro Fernandez. Dans le même document, l'un de ses parents a témoigné. « En tant que père, ce n'est pas simple de laisser partir son fils de 14 ans », a-t-il confié.