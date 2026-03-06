Nouveau projet «très intense» avec Lewis Hamilton : L’annonce tant attendue qui va plaire aux fans de F1 !

Pierrick Levallet

Pilote de Ferrari, Lewis Hamilton s’est lancé dans un projet colossal il y a quelques mois. Le septuple champion du monde de F1 s’était embarqué dans une aventure assez inattendue en parallèle de sa carrière. Le Britannique a d’ailleurs fait une annonce très attendue qui devrait plaire aux fans de la discipline.

En parallèle de sa carrière en F1, Lewis Hamilton s’était lancé dans un projet titanesque il y a quelques mois. Le septuple champion du monde était en effet co-producteur du film F1, avec Brad Pitt dans le rôle principal. L’oeuvre sur grand écran a fait un véritable carton au box-office, au point que les fans réclamaient une suite. Le pilote de Ferrari a alors fait une annonce qui risque de les ravir particulièrement.

«Nous avons eu de nombreuses réunions à ce sujet» « Et oui, nous travaillons déjà sur le premier scénario. Notre première réunion a eu lieu vers la fin de l’année dernière - Jerry [Bruckheimer], [Joseph Kosinski] et moi - pour discuter de différentes idées, de différentes pistes à explorer pour le scénario. Ensuite, avec [Ehren Kruger], nous avons eu de nombreuses réunions à ce sujet. C’est vraiment passionnant. Je suis super enthousiaste » a lancé Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Auto Hebdo.