Nouveau projet «très intense» avec Lewis Hamilton : L’annonce tant attendue qui va plaire aux fans de F1 !

Pilote de Ferrari, Lewis Hamilton s’est lancé dans un projet colossal il y a quelques mois. Le septuple champion du monde de F1 s’était embarqué dans une aventure assez inattendue en parallèle de sa carrière. Le Britannique a d’ailleurs fait une annonce très attendue qui devrait plaire aux fans de la discipline.
En parallèle de sa carrière en F1, Lewis Hamilton s’était lancé dans un projet titanesque il y a quelques mois. Le septuple champion du monde était en effet co-producteur du film F1, avec Brad Pitt dans le rôle principal. L’oeuvre sur grand écran a fait un véritable carton au box-office, au point que les fans réclamaient une suite. Le pilote de Ferrari a alors fait une annonce qui risque de les ravir particulièrement.
«Nous avons eu de nombreuses réunions à ce sujet»
« Et oui, nous travaillons déjà sur le premier scénario. Notre première réunion a eu lieu vers la fin de l’année dernière - Jerry [Bruckheimer], [Joseph Kosinski] et moi - pour discuter de différentes idées, de différentes pistes à explorer pour le scénario. Ensuite, avec [Ehren Kruger], nous avons eu de nombreuses réunions à ce sujet. C’est vraiment passionnant. Je suis super enthousiaste » a lancé Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Auto Hebdo.
«Je sais ce que nous pourrions améliorer»
« Maintenant que j’y suis passé, et que c’était déjà très intense la première fois, j’y suis habitué, donc je sais à quoi m’attendre, je sais ce que nous pourrions améliorer. C’est incroyable de voir l’impact que le film a eu, le nombre de personnes qui l’ont adoré. Je reçois encore des messages de gens qui viennent de le voir et qui me disent qu’il leur a ouvert les yeux sur ce sport, et qu’il les a plongés dans un univers fascinant pour en apprendre davantage. Le deuxième point, c’est que… les suites ne sont pas toujours réussies. On a une super équipe, un casting génial, un scénariste de talent, donc ça ne m’inquiète pas, mais on va prendre notre temps pour que le résultat soit parfait » a ensuite ajouté le pilote de Ferrari, présent en conférence de presse en marge du premier Grand Prix de la saison 2026 en Australie.