Zidane - Benzema : «L'affaire mystérieuse» qui entoure Kylian Mbappé

La situation de Kylian Mbappé ne cesse d'être commentée. Et pour cause, la blessure de l'attaquant du Real Madrid interpelle compte tenu du mystère qui l'entoure ces derniers jours. Une situation qui n'a pas sans rappeler celle qu'ont connue Karim Benzema ou encore Zinédine Zidane.

Cela fait quelques jours que Kylian Mbappé suscite une vive inquiétude au Real Madrid. Touché au genou, l'attaquant français est incertain pour la double confrontation contre Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le flou entoure pour l'instant l'état de santé du capitaine de l'équipe de France à quelques semaines de la Coupe du monde. Et pour Daniel Riolo, cette situation rappelle d'ailleurs des cas déjà vécus avec Zinédine Zidane ou encore Karim Benzema. Ce qui n'est pas rassurant pour les Bleus.

🚨 Kylian Mbappé is doing everything to try to be available to play against City on Wednesday. @marca pic.twitter.com/cwbnUnbZsr — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 5, 2026

Riolo réagit à la blessure de Mbappé « Ce que je ne comprends pas depuis une semaine et donc depuis plusieurs autres semaines c’est toutes les semaines où il a joué en étant pas bien, en étant blessé. On est dans l’opposition de ce que veut le doc et le joueur. C’est le premier mystère et le deuxième c’est ce qu’il se passe depuis une semaine. C’est quand même bizarre quoi », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.