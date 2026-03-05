«Je vais être honnête» : La déclaration sur Zidane qui risque de faire parler…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Légendaire. Outre sa carrière de joueur par le biais de laquelle il a pu mettre la main sur la majorité des trophées majeurs, Zinedine Zidane s’est bâti une très belle réputation d’entraîneur grâce à son premier passage plus que fructueux sur le banc de touche du Real Madrid avec un triplé année après année en Ligue des champions. Un membre du vestiaire madrilène de l’époque a cependant tenu à dire une vérité sur cette période et sur le management de Zidane.

Zinedine Zidane a brillamment réussi sa transition professionnelle. A la fin de sa carrière de joueur qui s’est littéralement terminée sur un coup de tête, le Ballon d’or 98 a eu les idées claires pour ce qui relevait de sa reconversion. Après un rôle de conseiller du président Florentino Pérez au Real Madrid en incitant le club à recruter Raphaël Varane entre autres, « Zizou » a passé ses diplômes d’entraîneur avant de devenir l’assistant de Carlo Ancelotti prenant part à la conquête de La Decima en 2013/2014 .

🚨 Stick to Football: Gareth Bale 🚨



🇪🇸 The Reality Of Real Madrid

🤝 Relationship With Ronaldo...

👀 Spurs Legacy

🔴 Rejecting United Offer!?

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales' Greatest Moments



Watch now on YouTube and listen on all major platforms! pic.twitter.com/z57EQg0vfK — The Overlap (@WeAreTheOverlap) March 5, 2026

«Pas besoin d'être entraîneur. Il suffit de gérer ce groupe de joueurs et de les laisser faire leur travail» Par la suite, Zinedine Zidane a fait ses classes en tant qu’entraîneur principal à la Castilla avant de se voir offrir en janvier 2016 le poste de coach numéro un du Real Madrid en succédant à Rafael Benitez. Dès lors, Zidane a amené cet effectif peuplé de stars telles que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric et Gareth Bale sur le toit de l’Europe trois saisons consécutives entre 2016 et 2018. A présent retraité, le Gallois s’est longuement confié à l’émission Stick to Football de Sky Sports sur le management de Zidane qui a fait toute la différence. « Zidane entraîneur ? Je dirais que son principal atout était le respect qu'il avait acquis lorsqu'il était joueur, et les gens respectaient cela et travaillaient dur. Évidemment, quand on est au Real Madrid, on ne peut pas se permettre de faire comme dans certaines autres équipes. (...) Pas besoin d'être entraîneur. Il suffit de gérer ce groupe de joueurs et de les laisser faire leur travail ».