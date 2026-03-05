Il «embrasse des inconnus» : Zinedine Zidane lui a fait vivre un moment unique… et la soirée s’est prolongée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand supporter de l’équipe de France de football, ce célèbre artiste a eu la chance d’approcher les premiers vainqueurs de la Coupe du monde en 1998 grâce à son amitié avec Fabien Barthez. Présent au Stade de France pour la finale contre le Brésil, le chanteur avait vécu une soirée magique, Zinedine Zidane jouant un rôle important.

Chaque Français se souvient de sa soirée du 12 juillet 1998, lorsque les Bleus sont devenus champions du monde pour la première fois de leur histoire, à l’issue d’une finale rêvée contre le Brésil (3-0). 80 000 spectateurs ont eu la chance d’assister à la rencontre au Stade de France, dont plusieurs célébrités à l’instar de Pascal Obispo, qui n’est pas près d’oublier ce moment.

« Cela passe presque trop vite » Interrogé en 2018 par Le Parisien, le chanteur s’était souvenu de sa soirée magique. « J'étais avec des potes au Stade de France. C'était une finale, on s'attend à du suspense, à un match équilibré, et, à peine assis, Zizou marque. Il y a une communion ! On embrasse des inconnus, c'est génial. Cela passe presque trop vite », avait-il raconté. Alors que la France menait 2-0 à la pause grâce à ce doublé de Zinedine Zidane, permettant à Pascal Obispo et les autres supporters tricolores de jubiler à ce moment, Emmanuel Petit avait inscrit le dernier but.