JO d'hiver 2026 : Les très lourdes conséquences pour La Chaîne L'EQUIPE...

Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont été une réussite à tout point de vue, notamment pour l'équipe de France qui a battu son record de médailles, portée par le biathlon qui a raflé 13 des 23 breloques tricolores. Et cela s'est largement ressenti en terme d'audiences.

Comme attendu, la France a explosé son record de médailles aux JO d'hiver. Après les 15 podiums de Pékin, les Français ont cette fois-ci ramené 23 breloques (dont 8 en or) de Milan-Cortina. Un total qui permet à la France de pointer à la sixième place au tableau des médailles. Une réussite largement impacté par le biathlon. Et pour cause, les biathlètes ont remporté 13 des 23 médailles françaises et 6 des 8 titres olympiques.

France Télévisions cartonnent grâce aux JO d'hiver Et les exploits des biathlètes français ont été largement suivi par les Français puisque France Télévisions a réalisé des audiences impressionnantes. Au total, 55 millions de téléspectateurs ont suivi les JO d'hiver 2026 ce qui a permis à France TV d'être leader lors de 10 des 17 soirées durant la compétition. Et sans surprise, le biathlon a largement contribué à ces chiffres. La médaille d’or sur le relais mixte en biathlon a réuni 5,8 millions de téléspectateurs pour 47% de part de marché tandis que le doublé sur la mass start femmes d'Océane Michelon et Julia Simon a attiré 6,5 millions de personne et 52% de part de marché. Seul le titre olympique de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry a réuni plus de monde (6,6 millions et 39% de PdA).