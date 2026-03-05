JO d'hiver 2026 : Les très lourdes conséquences pour La Chaîne L'EQUIPE...

Les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina ont été une réussite à tout point de vue, notamment pour l'équipe de France qui a battu son record de médailles, portée par le biathlon qui a raflé 13 des 23 breloques tricolores. Et cela s'est largement ressenti en terme d'audiences.
Comme attendu, la France a explosé son record de médailles aux JO d'hiver. Après les 15 podiums de Pékin, les Français ont cette fois-ci ramené 23 breloques (dont 8 en or) de Milan-Cortina. Un total qui permet à la France de pointer à la sixième place au tableau des médailles. Une réussite largement impacté par le biathlon. Et pour cause, les biathlètes ont remporté 13 des 23 médailles françaises et 6 des 8 titres olympiques.
France Télévisions cartonnent grâce aux JO d'hiver
Et les exploits des biathlètes français ont été largement suivi par les Français puisque France Télévisions a réalisé des audiences impressionnantes. Au total, 55 millions de téléspectateurs ont suivi les JO d'hiver 2026 ce qui a permis à France TV d'être leader lors de 10 des 17 soirées durant la compétition. Et sans surprise, le biathlon a largement contribué à ces chiffres. La médaille d’or sur le relais mixte en biathlon a réuni 5,8 millions de téléspectateurs pour 47% de part de marché tandis que le doublé sur la mass start femmes d'Océane Michelon et Julia Simon a attiré 6,5 millions de personne et 52% de part de marché. Seul le titre olympique de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry a réuni plus de monde (6,6 millions et 39% de PdA).
Privé du biathlon, La Chaîne L'EQUIPE divise ses audiences par 2 !
Et si le mois de février a été très positif pour France Télévisions, ce fut l'effet inverse pour La Chaîne L'EQUIPE diffuseur de la saison de biathlon, mise en stand by durant les JO d'hiver. Et les audiences de la Coupe du monde de biathlon boostent en général la chaîne numéro 21. Par conséquent, cela s'est clairement fait ressentir puisque l'audience de La Chaîne L'EQUIPE a été divisée par deux par rapport au mois de février 2025. Sans le biathlon, la part d'audience était seulement de 1,1% contre 2,2% il y a un an. Par conséquent, La Chaîne L'EQUIPE doit attendre avec impatience le retour de la Coupe du monde de biathlon dès ce jeudi à Kontiolathi. Avec l'espoir de surfer sur les performances exceptionnelles de Quentin Fillon-Maillet, Eric Perrot, Julia Simon, Emilien Jacquelin, Océane Michelon, Lou Jeanmonnot ou encore Camille Bened.