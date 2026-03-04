La séquence qui va animer les fêtes de famille : Victor Wembanyama snobé… par son frère ?

Il n’est plus à présenter. Numéro un de la draft NBA 2023, rookie de l’année pour sa première saison chez les San Antonio Spurs, meilleur vendeur de maillots que LeBron James cette année, Victor Wembanyama est devenu un élément phare de la ligue américaine. Star de la NBA, Wemby a un petit frère qui fait ses premiers pas dans le bain professionnel, mais qui s’est joué des journalistes rendant la séquence assez cocasse.
Une famille de prodiges. Tous, sans exception sont dans le milieu du basket. Le plus connu, sans nul doute est Victor Wembanyama (22 ans). Mais la star des San Antonio Spurs n’est certainement pas le plus vieux de la fratrie. Ce droit de naissance revient à Ève Wembanyama, l’aînée de la bande et âgée de 24 ans. Passée par l’ASVEL, Calais et Monaco notamment, elle évolue à présent au KB Peja et a montré la voix à Wemby, mais pas seulement.
«Vous êtes le frère de ? Ève Wembanyama !»
Oscar Wembanyama est le plus jeune de la famille. Du haut de ses 18 ans, Wembanyama porte la tunique de la SIG Strasbourg. Il est déjà pressenti à marcher dans les pas de son grand frère qui met déjà le feu en NBA dans laquelle il dispute actuellement sa troisième saison chez les San Antonio Spurs. Oscar Wembanyama a reconnu que la ligue américaine est « un objectif », mais n’a pas manqué de faire une blague aux journalistes de France Info et de RMC Sport dans le cadre du Young Star Game LNB. « Je m’appelle Oscar Wembanyama, je fais 2 mètres, et je joue à la SIG Strasbourg ! ». Un journaliste l’a d’ailleurs relancé sur sa fratrie. « Vous êtes le frère de ? », mais Oscar l’a pris à contrepied en citant l’autre membre que Victor Wembanyama. « Ève Wembanyama ! Ève Wembanyama », faisant un sourire lorsque le journaliste lâchait un « d’accord, ok », sans insister.
«Je fais un peu abstraction et je me concentre sur mon parcours à moi»
En parallèle, Oscar Wembanyama a forcément été interrogé sur les comparaisons faciles et inévitables avec son grand frère Victor, avouant faire la part des choses afin de ne pas se disperser. « Je fais un peu abstraction et je me concentre sur mon parcours à moi. Après, les comparaisons sont inévitables, mais dans tous les cas, ça fait partie du sport de haut niveau, donc je suis prêt. Je pense qu'on est deux joueurs uniques. Après, dans le mindset (l'état d'esprit, NDLR), il y a la combativité et l'intensité. Mais bon, après, ce sont des points communs avec tous les grands joueurs. Je préférerais largement jouer avec lui en équipe de France et pas avec lui en NBA. Même si j'adorerais jouer avec lui en NBA aussi, ce serait génial. L'équipe de France, c'est une super grosse fierté. Depuis que je suis petit, je regarde un peu tous les sports de l'équipe de France, les JO, etc. Et le fait de jouer avec un maillot France, ce serait pour moi le plus gros objectif que j'ai en termes de basket, c'est de jouer pour l'équipe de France ».