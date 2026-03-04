La séquence qui va animer les fêtes de famille : Victor Wembanyama snobé… par son frère ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’est plus à présenter. Numéro un de la draft NBA 2023, rookie de l’année pour sa première saison chez les San Antonio Spurs, meilleur vendeur de maillots que LeBron James cette année, Victor Wembanyama est devenu un élément phare de la ligue américaine. Star de la NBA, Wemby a un petit frère qui fait ses premiers pas dans le bain professionnel, mais qui s’est joué des journalistes rendant la séquence assez cocasse.

Une famille de prodiges. Tous, sans exception sont dans le milieu du basket. Le plus connu, sans nul doute est Victor Wembanyama (22 ans). Mais la star des San Antonio Spurs n’est certainement pas le plus vieux de la fratrie. Ce droit de naissance revient à Ève Wembanyama, l’aînée de la bande et âgée de 24 ans. Passée par l’ASVEL, Calais et Monaco notamment, elle évolue à présent au KB Peja et a montré la voix à Wemby, mais pas seulement.

😅 La répartie parfaite d'Oscar Wembanyama face aux journalistes. pic.twitter.com/eN3OLR25Ie — RMC Sport (@RMCsport) March 4, 2026

«Vous êtes le frère de ? Ève Wembanyama !» Oscar Wembanyama est le plus jeune de la famille. Du haut de ses 18 ans, Wembanyama porte la tunique de la SIG Strasbourg. Il est déjà pressenti à marcher dans les pas de son grand frère qui met déjà le feu en NBA dans laquelle il dispute actuellement sa troisième saison chez les San Antonio Spurs. Oscar Wembanyama a reconnu que la ligue américaine est « un objectif », mais n’a pas manqué de faire une blague aux journalistes de France Info et de RMC Sport dans le cadre du Young Star Game LNB. « Je m’appelle Oscar Wembanyama, je fais 2 mètres, et je joue à la SIG Strasbourg ! ». Un journaliste l’a d’ailleurs relancé sur sa fratrie. « Vous êtes le frère de ? », mais Oscar l’a pris à contrepied en citant l’autre membre que Victor Wembanyama. « Ève Wembanyama ! Ève Wembanyama », faisant un sourire lorsque le journaliste lâchait un « d’accord, ok », sans insister.