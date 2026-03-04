Cyclisme : « Pogacar ? Seixas ne prend pas le départ des courses pour le regarder... »

Alexandre Higounet

Quelques jours après son raid XXL lors de la Faun Ardèche Classic, au cours duquel il a concassé tous ses adversaires, dont certains figurent parmi les meilleurs coureurs au monde, Paul Seixas va affronter Tadej Pogacar pour la première fois cette saison ce samedi à l'occasion des Strade Bianche, l'une des courses fétiches du champion slovène. Le super crack tricolore peut-il déjà inquiéter Pogacar ? La question se pose.

Samedi dernier, quelques minutes après avoir réalisé un raid solitaire exceptionnel lors de la Faun Ardèche Classic, reléguant des coureurs de la trempe de Matteo Jorgenson, Lenny Martinez ou encore Egan Bernal à quasiment deux minutes, Paul Seixas se tournait déjà vers les Strade Bianche, qu'il disputera ce samedi. Et c'est tout sauf un hasard, puisqu'il y affrontera Tadej Pogacar pour la première fois cette saison, déclarant dans les colonnes du quotidien L'Equipe : « J'avais un peu dans l'esprit que si j'arrivais à faire ça aujourd'hui, je pouvais déjà me préparer pour la semaine prochaine. Forcément ça n'aura rien à voir, il y aura Pogacar, d'autres coureurs très solides, peut-être un petit cran au-dessus. Les Strade Bianche, c'est quand même plein de rebondissements, on verra, mais j'ai la forme, il ne manquera plus que la réussite ».

Le lieutenant de Pogacar parle de Seixas... Alors Seixas sera-t-il en mesure d'inquiéter Tadej Pogacar ? Jan Christen, lieutenant du Slovène, a vu Seixas à l'oeuvre puisqu'il a fait partie des adversaires concassés lors de la Faun Ardèche Classic. Interrogé par L'Equipe, le Suisse a lancé : « Seixas est super fort et le sera de plus en plus. Mais pour le comparer à Tadej, il y a encore beaucoup de chemin ».