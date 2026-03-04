«Je lui cherche encore une faiblesse» : L'exploit d'Antoine Dupont là où on ne l'attendait pas !

Amadou Diawara

Dimanche 22 février, le XV de France est venu à bout de l'Italie au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Auteur d'un grand match, Antoine Dupont a montré à quel point il était un joueur complet. Comme l'a souligné Patrick Arlettaz, l'entraîneur des trois-quarts de l'équipe de France, la vedette de 29 ans s'est particulièrement illustrée dans un domaine où on ne l'attendait pas forcément.

Pour son troisième match au Tournoi du VI Nations, le XV de France s'est frotté à l'Italie. Et les hommes de Fabien Galthié se sont imposés au Stade Pierre-Mauroy de Lille (33-8). Etincelant lors de cette rencontre, Antoine Dupont a été l'un des grands artisans de la victoire tricolore. Ce qui n'a pas échappé à Patrick Arlettaz.

«Il été le meilleur défenseur du match» Présent en conférence de presse ce mardi, Patrick Arlettaz n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Antoine Dupont, qui s'est montré impérial dans tous les compartiments du jeu, et même défensivement. « Comme définiriez-vous le rôle d'Antoine Dupont dans l'animation de votre équipe ? (Blagueur) Il ne sert à rien, à que dalle ! Plus sérieusement, il a un rôle majeur, parce que quand on parle d'imprévus, de comment on peut changer son fusil d'épaule par rapport au scénario d'un match, il est le meilleur joueur du monde. Contre l'Italie, beaucoup ont vu son numéro de virtuose sur le côté fermé, son raffut, son crochet. J'adore ça, bien sûr, mais moi j'ai surtout vu que c'était un match difficile, et qu'il a été le meilleur défenseur du match », s'est enflammé l'entraîneur des trois-quarts du XV de France, avant d'en rajouter une couche.