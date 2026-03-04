Un Français victime d’une injustice face à Cristiano Ronaldo ? «Il aurait dû être Ballon d’Or»

Pierrick Levallet

Pendant plus d’une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont laissé que peu de place à la concurrence. L’Argentin et le Portugais ont presque tout raflé sur leur passage. Un Français semble toutefois avoir été victime d’une injustice face à l’ancien de Manchester United et du Real Madrid selon un journaliste.

Un Ballon d'Or de Cristiano Ronaldo fait encore parler En effet, Franck Ribéry avait délivré une saison 2012-2013 de très haut niveau. En feu avec le Bayern Munich, l’ex-international français avait remporté tous les trophées possibles avec son club, y compris la prestigieuse Ligue des champions. Mais cela n’a pas été suffisant pour l’ancien de l’OM, classé troisième du Ballon d’Or 2013, derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Franck Ribéry avait eu du mal à accepter ce vote. Et des années plus tard, un journaliste ne semble toujours pas avoir digéré cette injustice non plus.