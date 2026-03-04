Cyclisme : Seixas tout proche du niveau de Pogacar ? Le chiffre qui confirme !

Quelques jours après son raid solitaire digne de Pogacar lors de la Faun Ardèche Classic, où il avait concassé des adversaires de très haut niveau comme Matteo Jorgenson, Jan Christen ou encore Egan Bernal, Paul Seixas, le phénomène tricolore de 19 ans, va défier Tadej Pogacar en personne à l'occasion des Strade Bianche. Peut-il l'inquiéter ? En tout cas, un chiffre témoigne qu'il est désormais tout proche de son niveau...
Quelques jours après avoir concassé certains parmi les meilleurs coureurs du monde sur la Faun Ardèche Classic, sortant tout le monde de sa roue dans l'ascension de Saint-Romain-de-Lerps (6,8 km à 7,3 %) pour s'envoler dans un raid solitaire à la Pogacar de plus de 50 kilomètres, Paul Seixas va affronter le maître Slovène en personne ce samedi à l'occasion des Strade Bianche, la chasse gardée du leader du Team UAE depuis plusieurs années.
L'ascension de St-Romain-de-Lerps a livré sa vérité...
Seixas peut-il faire le match avec Pogacar pour sa première participation et alors qu'il n'est âgé que de 19 ans ? Interrogé par le quotidien L'Equipe, Jan Christen, l'un des lieutenants du Slovène, affirme qu'on n'en est pas encore là : « Seixas est super fort et le sera de plus en plus. Mais pour le comparer à Tadej, il y a encore beaucoup de chemin ».
Les données chiffrées confirment...
On n'en est peut-être pas encore là, mais un chiffre tend à indiquer qu'on en est plus très loin ! En effet, avec la montée de Saint-Romain-de-Lerps, un point de comparaison existe entre Pogacar et Seixas puisque le Slovène a grimpé cette cote lors des championnats d'Europe disputés en octobre dernier. Et le fait est que Seixas a égalé le temps de l'ascension du Slovène en 16'18'', comme relevé par cyclismactu.net. Certes, le Slovène avait plus de kilomètres dans les jambes au moment de son ascension record, et peut-être un vent légèrement défavorable, mais le chiffre confirme malgré tout que le différentiel se restreint grandement ! D'autre part, selon des estimations de Lanterne Rouge relayées par cyclismactu.net, Seixas a pu développer une puissance énorme de 7.46 watts/kg pendant les 16 minutes de montée, un chiffre que seuls Pogacar et Vingegaard peuvent dépasser aujourd'hui, mais qu'aucun des deux n'étaient en mesure de développer à 19 ans, loin de là...