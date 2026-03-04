Cyclisme : Seixas tout proche du niveau de Pogacar ? Le chiffre qui confirme !

Alexandre Higounet

Quelques jours après son raid solitaire digne de Pogacar lors de la Faun Ardèche Classic, où il avait concassé des adversaires de très haut niveau comme Matteo Jorgenson, Jan Christen ou encore Egan Bernal, Paul Seixas, le phénomène tricolore de 19 ans, va défier Tadej Pogacar en personne à l'occasion des Strade Bianche. Peut-il l'inquiéter ? En tout cas, un chiffre témoigne qu'il est désormais tout proche de son niveau...

Quelques jours après avoir concassé certains parmi les meilleurs coureurs du monde sur la Faun Ardèche Classic, sortant tout le monde de sa roue dans l'ascension de Saint-Romain-de-Lerps (6,8 km à 7,3 %) pour s'envoler dans un raid solitaire à la Pogacar de plus de 50 kilomètres, Paul Seixas va affronter le maître Slovène en personne ce samedi à l'occasion des Strade Bianche, la chasse gardée du leader du Team UAE depuis plusieurs années.

L'ascension de St-Romain-de-Lerps a livré sa vérité... Seixas peut-il faire le match avec Pogacar pour sa première participation et alors qu'il n'est âgé que de 19 ans ? Interrogé par le quotidien L'Equipe, Jan Christen, l'un des lieutenants du Slovène, affirme qu'on n'en est pas encore là : « Seixas est super fort et le sera de plus en plus. Mais pour le comparer à Tadej, il y a encore beaucoup de chemin ».