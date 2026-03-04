Cyclisme : Seixas au Tour de France ? Le seul point qui peut encore faire hésiter Décathlon-CGA CGM...

Alexandre Higounet

Si elle continue d'affirmer que rien n'est décidé concernant la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France, l'équipe Décathlon-CGA CGM anticipe bel et bien qu'il soit au départ, comme l'annoncent plusieurs signaux très clairs. Pour autant, un élément pourrait encore faire hésiter l'équipe tricolore au dernier moment...

Depuis plusieurs semaines, l'équipe Décathlon-CGA CGM martèle que rien n'est décidé au sujet de la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France, à l'image des dernières déclarations de Sébastien Joly, le directeur de la compétition, dans les colonnes du quotidien sportif L'Equipe : « Le plan n'a pas changé. On ne fait pas de langue de bois. On fera le point après la Flèche Wallonne et Liège Bastogne Liège, les choses sont très claires, et je pense que pouvoir se concentrer complètement sur ces objectifs-là lui permet d'être libéré. C'est parce qu'on fonctionne bien comme ça qu'on ne change pas les plans ».

Tout porte à croire que Seixas sera au départ du Tour de France, mais... Quand bien même elle n'a probablement pas verbalisé clairement auprès de son coureur qu'il serait le leader sur le Tour de France, sans doute dans l'idée de le préserver au maximum et d'éviter de lui mettre une trop grosse pression trop tôt, le fait est que l'équipe française anticipe déjà qu'il soit au départ, comme l'annoncent plusieurs signaux parlants relevés précédemment par le10sport.com.