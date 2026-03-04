Cyclisme : Seixas au Tour de France ? Le seul point qui peut encore faire hésiter Décathlon-CGA CGM...

Si elle continue d'affirmer que rien n'est décidé concernant la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France, l'équipe Décathlon-CGA CGM anticipe bel et bien qu'il soit au départ, comme l'annoncent plusieurs signaux très clairs. Pour autant, un élément pourrait encore faire hésiter l'équipe tricolore au dernier moment...
Depuis plusieurs semaines, l'équipe Décathlon-CGA CGM martèle que rien n'est décidé au sujet de la participation de Paul Seixas au prochain Tour de France, à l'image des dernières déclarations de Sébastien Joly, le directeur de la compétition, dans les colonnes du quotidien sportif L'Equipe : « Le plan n'a pas changé. On ne fait pas de langue de bois. On fera le point après la Flèche Wallonne et Liège Bastogne Liège, les choses sont très claires, et je pense que pouvoir se concentrer complètement sur ces objectifs-là lui permet d'être libéré. C'est parce qu'on fonctionne bien comme ça qu'on ne change pas les plans ».
Tout porte à croire que Seixas sera au départ du Tour de France, mais...
Quand bien même elle n'a probablement pas verbalisé clairement auprès de son coureur qu'il serait le leader sur le Tour de France, sans doute dans l'idée de le préserver au maximum et d'éviter de lui mettre une trop grosse pression trop tôt, le fait est que l'équipe française anticipe déjà qu'il soit au départ, comme l'annoncent plusieurs signaux parlants relevés précédemment par le10sport.com.
... il existe un dernier doute à lever ?
Pour autant, il pourrait exister une autre raison qui explique que l'équipe Décathlon-CGA CGM retarde au maximum l'annonce de la participation de Paul Seixas au Tour de France. Elle tient dans une anecdote racontée par le quotidien L'Equipe dans son édition de mardi. Le média raconte ainsi que l'an dernier, au sortir du Dauphiné Libéré, sa première grande course par étapes à très haut niveau qu'il avait terminée à une exceptionnelle 8ème place à 18 ans, le jeune champion était tellement épuisé au soir de la dernière étape qu'il avait demandé à ce qu'on le descende en voiture après l'arrivée au sommet plutôt que de le faire à vélo. Au sein de l'équipe française, on se souvient de cet épuisement après le Dauphiné, qui ne dure qu'une semaine, et cela pose la question de la capacité de Seixas à encaisser physiquement le Tour de France si jeune, quand bien même il a franchi plusieurs paliers depuis juin dernier. S'il existe un dernier petit doute au sujet de la participation du Français à la Grande Boucle, il se trouve assurément là.