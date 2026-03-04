Mercato - PSG : «Je ne le connaissais que de Football Manager», Kylian Mbappé annonce l'arrivée d'un «jeune extraordinaire» !

Amadou Diawara

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet 2024. Alors qu'il évoluait encore dans la capitale française, l'ancien numéro 7 du club rouge et bleu avait validé la signature d'un jeune talent qui l'avait bluffé.

Tombé sous le charme de Kylian Mbappé, le PSG l'a recruté lors de l'été 2017. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a bouclé un prêt avec une option d'achat de 180M€ pour arracher l'international français à l'AS Monaco. Une clause levée par le PSG. Lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le club de ses rêves. Après avoir passé sept ans à Paris, le capitaine de l'équipe de France a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi.

Blessure de Mbappé : Un malaise au Real Madrid… à cause de l’équipe de France ? https://t.co/sMDT1hnZZc — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

«Je ne le connaissais pas trop» Alors qu'il défendait toujours les couleurs du PSG, Kylian Mbappé a totalement validé la signature de Nuno Mendes, qui a migré vers Paris lors de l'été 2021. « Quand tu vois le recrutement, il y a de la qualité. Nuno Mendes, à gauche, 19 ans : c’est un jeune extraordinaire. Moi, je ne le connaissais pas trop. Je ne le connaissais que de Football Manager, les talents à suivre. Ce qu’il fait, c’est magnifique. Il faut l’accompagner, parce que peut-être qu’il aura un coup de moins bien à un moment et c’est là qu’il ne faudra pas l’enterrer », a déclaré l'ancien numéro 7 du PSG lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme en octobre 2021.