Les élections municipales perturbent la Ligue 1 : L’OM va être impacté !

Pierrick Levallet

L’OM pourrait voir l’un de ses matchs de Ligue 1 être impacté par... les élections municipales ! Le club phocéen devait affronter le LOSC le 22 mars prochain. Seulement, le Ministère de l’Intérieur refuse de voir la rencontre être programmée en soirée et souhaiterait plutôt la voir avoir lieu en fin d’après-midi pour une raison bien précise.

Et si les élections municipales perturbaient une journée de Ligue 1 ? Ce scénario pourrait être tout-à-fait probable. La LFP a annoncé la programmation de la 27e journée du championnat de France, prévue sur le week-end du 20 au 22 mars. Huit matchs ont trouvé une date et un créneau horaire convenable. La rencontre entre le LOSC et l’OM n’en fait pas partie. La plateforme Ligue 1+ avait initialement prévu le dimanche 22 mars à 20h45 comme le rapporte L’Equipe. Mais le Ministère de l’Intérieur en aurait décidé autrement.

Le MInistère de l'Intérieur refuse une programmation pour OM - LOSC À en croire les informations du quotidien sportif français, la LFP aurait reçu une interdiction de la part du Ministère de l’Intérieur et de la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Les pouvoirs publics craindraient des débordements liés aux résultats des élections municipales, dont le deuxième tour se tiendra justement le 22 mars avec un résultat prévu pour 20h. Dans la cité phocéenne, la campagne électorale serait plutôt tendue en ce moment. Et avec le LOSC qui dispute son match retour d’Europa League contre Aston Villa le 19 mars, la rencontre face à l’OM ne peut pas avoir lieu un autre jour que le 22 mars.