«Ses rapports avec Greenwood sont très compliqués» : Nouveau malaise à l'OM ?

Pierrick Levallet

Mason Greenwood est sans aucun doute le meilleur joueur de l’OM cette saison. L’ancien de Manchester United est un élément important d’Habib Beye, qui compte sur lui pour sortir le club phocéen de la crise. Seulement, le joueur de 24 ans aurait une relation assez conflictuelle avec l’un des dirigeants marseillais.

Depuis son arrivée en 2024, Mason Greenwood ne cesse d’impressionner son monde à l’OM. L’attaquant de 24 ans est sans aucun doute le meilleur joueur marseillais depuis un certain temps maintenant. Habib Beye compte naturellement sur lui pour aider le club phocéen à sortir de la crise. Seulement, l’ancien de Manchester United est connu pour avoir un assez gros caractère. L’ancien international anglais entretiendrait d’ailleurs une relation assez conflictuelle avec l’un de ses dirigeants.

«C’est un personnage perturbant» « Je vais être plus nuancé, tout en m’étonnant. Benatia est assez illisible en termes de comportement... Je pars, je reviens, puis j’annonce que je repars... On a l’impression parfois qu’il vole au secours de la victoire alors qu’il a parfois des propos très durs les soirs de défaite. Je trouve que c’est un peu facile. On sait que ses rapports, notamment avec Mason Greenwood, sont très compliqués. C’est un personnage perturbant » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.