«Une erreur fondamentale» au PSG : Pierre Ménès désigne le responsable !

Contrairement à la saison dernière, le PSG domine moins ses matchs sur cet exercice 2025-2026. Le club de la capitale, ennuyé par plusieurs pépins physiques depuis l’été dernier, se montre nettement moins convaincant. Un choix n’a notamment pas manqué d’interpeller Pierre Ménès, qui l’a pointé du doigt en le qualifiant d’erreur.
Le PSG est moins convaincant cette saison. À la même période lors de l’exercice 2024-2025, le club de la capitale était devenu un rouleau compresseur, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Cette année, les choses sont différentes. Les Rouge-et-Bleu peinent à dominer leur sujet. Il faut dire que les pépins physiques n’ont pas aidé Luis Enrique. Le coach espagnol a d’ailleurs fait un choix assez étonnant en cours de saison.
Luis Enrique a changé de gardien au PSG
L’été dernier, le PSG a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. L’international français débarquait donc dans la capitale dans la peau d’un numéro 1. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour l’ancien du LOSC. Les performances du gardien de 24 ans étant peu convaincantes, Luis Enrique a décidé de faire confiance à Matvey Safonov. Le Russe semble désormais bien installé dans les buts parisiens. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de pointer du doigt ce choix.
«Il y a beaucoup de circonstances atténuantes, mais...»
« Est-ce que la tactique de Luis Enrique s’essouffle ? Que les joueurs soient rincés physiquement, qu’ils soient énormément blessés ou qu’ils aient parfois du mal à revenir d’une blessure, c’est incontestable. Je pense notamment à Hakimi qui a fait un sprint pour revenir pour la CAN et qui maintenant peine. Je pense à Marquinhos qui est sous-utilisé et qui manque totalement de rythme. Le problème de changement de gardien, qui pour moi est une erreur fondamentale. Et puis Vitinha qui, dans les circonstances actuelles au vu des blessures, a été sur-utilisé. On a un autre joueur qui est sur-utilisé depuis quelques temps, Zaïre-Emery. Les blessures récurrentes de Dembélé... Il y a beaucoup de circonstances atténuantes, mais il y a aussi des erreurs » a déploré l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.