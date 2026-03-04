«Une erreur fondamentale» au PSG : Pierre Ménès désigne le responsable !

Pierrick Levallet

Contrairement à la saison dernière, le PSG domine moins ses matchs sur cet exercice 2025-2026. Le club de la capitale, ennuyé par plusieurs pépins physiques depuis l’été dernier, se montre nettement moins convaincant. Un choix n’a notamment pas manqué d’interpeller Pierre Ménès, qui l’a pointé du doigt en le qualifiant d’erreur.

Le PSG est moins convaincant cette saison. À la même période lors de l’exercice 2024-2025, le club de la capitale était devenu un rouleau compresseur, tant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Cette année, les choses sont différentes. Les Rouge-et-Bleu peinent à dominer leur sujet. Il faut dire que les pépins physiques n’ont pas aidé Luis Enrique. Le coach espagnol a d’ailleurs fait un choix assez étonnant en cours de saison.

Luis Enrique a changé de gardien au PSG L’été dernier, le PSG a remplacé Gianluigi Donnarumma par Lucas Chevalier. L’international français débarquait donc dans la capitale dans la peau d’un numéro 1. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour l’ancien du LOSC. Les performances du gardien de 24 ans étant peu convaincantes, Luis Enrique a décidé de faire confiance à Matvey Safonov. Le Russe semble désormais bien installé dans les buts parisiens. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de pointer du doigt ce choix.