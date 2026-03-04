Départ du PSG : Kylian Mbappé s’est pris une balle perdue…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain se trouvait sur un nuage en 2025. Les titres ont été multiples, l’histoire a été écrite, mais sans le meilleur buteur dont il disposait les saisons précédentes. Kylian Mbappé s’en était allé du côté du Real Madrid et témoignait du sacre du PSG en Ligue des champions. Un coup du sort qui a inspiré une légende du football européen.

« Il faut arrêter d’avoir », annonçait Kylian Mbappé plein d’assurance en 2019 entre le 1/8ème de finale aller et retour de Ligue des champions contre Manchester United. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien. On a vu que lorsqu'on a notre équipe et qu'on est capables de jouer vers l'avant et de jouer un football offensif, [les Munichois] ne sont pas à l'aise ». Quatre ans plus tard, au même stade de la compétition, le capitaine de l’équipe de France tenait un discours rassembleur avant la seconde manche face au Bayern Munich. Mais une fois encore, le PSG échouait.

«Ils ont perdu leur meilleur joueur au départ, théoriquement» Lors de ses sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est une fois hissé en finale de la Ligue des champions, tout en étant éliminé aux portes de la finale de la C1 en 2021 et 2024. La saison après son départ pour le Real Madrid, le PSG célébrait la première Ligue des champions de son histoire, sans le buteur le plus prolifique que le club ait pu avoir (256 réalisations). De quoi permettre à José Mourinho de dresser un parallèle entre cette situation et ce qu’il a vécu à l’Inter en 2009/2010. « Le plus grand vainqueur de la saison, c’est le PSG, pas pour ce qu’ils ont fait en France parce qu’ils gagnent toujours, mais pour avoir remporté la Ligue des Champions, et la manière dont ils l’ont gagnée. Ils ont perdu leur meilleur joueur au départ, théoriquement… ».