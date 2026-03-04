«Tu es lié à vie» : Kylian Mbappé a pris sa décision pour sa reconversion !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi. Agé de 27 ans, l'international français est encore loin de la retraite sportive. Malgré tout, il a déjà une idée bien précise de ce qu'il fera après sa carrière.

Formé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a signé au PSG lors de l'été 2017. En effet, les deux clubs ont bouclé un prêt avec une option d'achat de 180M€. Une clause levée par le club parisien. Et après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Son contrat avec l'écurie rouge et bleu étant arrivée à expiration le 30 juin 2024.

Kylian Mbappé va travailler dans le football après sa carrière Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme en octobre 2021, Kylian Mbappé s'est prononcé sur sa passion pour le football, affirmant qu'il n'allait en aucun cas quitter ce monde à la fin de sa carrière sportive. « Je suis un passionné de foot. Bien sûr, quand tu deviens connu, il y a ce côté business, marketing. Mais moi, je n’ai jamais perdu l’essence même de pourquoi je suis là. Parce que j’aime le foot. Je kiffe de jouer, de gagner des trophées, de marquer. Si je n’ai plus ça, j’arrêterai. J’ai l’humilité de dire que j’ai fait assez d’argent dans ma vie. Le jour où ça ne me plait plus, j’arrête. Moi, je joue vraiment parce que j’aime ça. Quand je me lève le matin, je suis content. Même si on voyage, qu’on rentre à 4 heures du matin, le lendemain on est à l’entrainement et je suis content », a confié l'attaquant de 27 ans, avant de poursuivre.