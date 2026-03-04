«Vexée», une star de l’équipe de France décide de «démissionner» (et ça concerne Kylian Mbappé)

Au cours des dernières années, l’équipe de France a vu certains de ses grands noms dire stop et prendre ainsi leur retraite internationale. Des décisions qui ont plus ou moins étonné au moment où elles sont tombées. Et voilà que l’une d’entre elles continue encore de faire parler. Il faut dire qu’il y aurait eu quelques frictions et ça a notamment impliqué Kylian Mbappé.
En 2022, l’équipe de France perdait la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Un dénouement cruel pour les joueurs de Didier Deschamps et ce match restera notamment le dernier de Raphaël Varane et Hugo Lloris. En effet, suite à cette défaite, les deux joueurs ont pris leur retraite internationale. Conséquence : le brassard de capitaine des Bleus était vacant. Deschamps a donc dû décider à qui le confier et cette responsabilité a été confiée à Kylian Mbappé.
Mbappé plutôt que Griezmann
A cette époque, Kylian Mbappé n’était pas le seul à prétendre au brassard de capitaine de l’équipe de France. En effet, ça se jouait entre lui et Antoine Dupont. Mais Didier Deschamps a donc tranché en faveur du joueur du Real Madrid. Au grand dam de celui de l’Atlético de Madrid. En effet, Griezmann n’a pas caché sa déception de ne pas avoir récupérer cette responsabilité. Ce qui l’a ensuite amené à prendre la décision de dire stop avec l’équipe de France ?
« Griezmann, c’est son choix, il s'est puni lui même »
Au micro de RMC, Vincent Moscato est revenu sur cette histoire de capitanat et le choix d’Antoine Griezmann de prendre sa retraite internationale. C’est alors qu’il a lâché : « Le problème c’est que les mecs qui ne te créent pas de problèmes ne peuvent pas être des capitaines. Voilà, la différence elle est là. Le mec qui est lisse, qui est un bon joueur, il ne peut pas être capitaine. Moi un gars qui démissionne parce qu’il est vexé parce qu’il n’est pas capitaine, bah c’est son choix. Griezmann, c’est son choix, il s'est puni lui même. Il n’a pas supporté de ne pas être capitaine, mais il ne peut pas être capitaine. La vie elle est violente. S’il avait été capitaine, au bout de 150 sélections, ça ferait déjà 5 ou 6 ans qu’il serait capitaine. Il n’est pas invité au capitanat et Deschamps ne s’est pas trompé. Il n’est pas capitaine, il ne le sera jamais ».